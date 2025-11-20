Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarından satır başları:

"Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

2 gün boyunca düzenlenen 6 oturumda pek çok katılımcı bildirilerini tebliğ etti. Dijital kültürden sanat ve medyaya geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum.

Bazı kurumlar vardır ki, istikbale yön verir. Aile, bu müesseselerden biridir. Aileye baktığımızda milleti görürüz. ile, kimlik ve kültürün yaşatıldığı bir okul hükmündedir.

Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de devleti ve milleti yaşatamazsınız. Geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsak bu silsileyi özenle korumamız gerekiyor. Hepimize çok önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymakla mükellefiz.

Tıpkı aile gibi kültür ve sanat da bizi, değerlerimizi yansıtır. Kuşaklar ve insanlar arasında bağ kuran alanların başında hiç şüphesiz kültür-sanat gelir. Bu konuda dünyanın imrenerek baktığı birikimin sahibiyiz. Ecdadımız askeri, siyasi ve idari kabiliyetlerini kültürle sanatla birleştirmiştir.





Bizler de ecdadaın hikmetli bakışından ilhamla aileye yönelik çalışmlara devam ediyoruz. Bakanlıklarımız ve kuruluşlarımız

Kültürel emperyalizm şiddetini arttırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz. LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. İnsan ile birlikte aileyi hedef alan içeriklerle mücadele ediyoruz. Nüfus artış hızımız azalıyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre geçen seneye göre 1,48 seviyesinde. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz. İstihdam sürecinde yer almayan kadınların doğurganlık oranı 1,78 olduğunu görüyoruz. Şehirde kadınların daha fazla yalnızlaşması sebebiyledir.

Kadınlar eşlerinden çocuk yetiştirmede gerekli desteği göremiyor.

Çocukların faydalı fert olarak yetişmesinde anne babalara da sorumluluk düşüyor. Anne babaların çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri gerektiğinin üzerinde durmalıyız.

Boşanmalar evliliğin ilk 5 yılında gerçekelşiyor.











