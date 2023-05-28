Tarihi seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen balkon konuşmasında vatandaşlara hitap ediyor.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şuandaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna? Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Seçimin 2. tur sonuçlarına göre herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçim gayri resmî sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizleri tevdi etmiştir. Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

"KİMSEYE KIRGIN KÜSKÜN ÖFKELİ DEĞİLİZ"

Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan müşahitleri emniyet mensuplarını ve herkesi tebrik ediyorum. Milletimiz kararını Türkiye Yüzyıl'ından yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda TBMM'de çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün de yürütmedeki tercihi kesinleşmiştir.

Kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizdir. Aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın küskün öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hayallerimiz etrafından birleşme bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz. Ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var.

"SELO'YU İSTEDİĞİN GİBİ DIŞARI ÇIKARAMAZSIN"

2018'de CHP'nin milletvekili sayısı 146 idi. Hesap yapıyoruz ya. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı 129'a düştü. 146'dan 129'a. Hangisi büyük? Herhalde 129 büyüktür diyemezseniz. 146'dan 129'a bu vekil sayısını düşürene de 'haydi' diyemezseniz. Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekebilirsiniz ama bu millet yutmuyor yutmadı da. Ne diyordu? Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız bana oy verecekseniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü benim milletim iyi biliyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo'dur. Adaletin egemen olduğu Türkiye'de sen 51 kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet mümkün esasıdır.

"BUGÜN TÜRKİYE YÜZYILI MÜJDESİNİ VERME GÜNÜDÜR"

Rahmetli Menderes'in yeter söz milletindir diyerek yeni dönemin kapıları açtığı Türkiye'nin bu gücünün zayıflatılması vardır. Darbeler bunun için yapılmıştır. Koalisyonlar bunun için kurulmuş bunun için yıkılmıştır. Sahip olduğumuz muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi hep bunun için engellenmiştir. Bugün bize giydirilen ve dar gelen deli gömlekleri içerisinde bizi boğanların Türkiye Yüzyılı kapısına dayanmasıdır. Siz burada bugün onun için varsınız. Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi ve ekonomi hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Bugün Türkiye Yüzyılı müjdesini verme günüdür.

"SEÇİMLERDE ŞAHİT OLDUKLARIMIZ MİLLETİMİZİN ONURLU DURUŞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Bugün hem kendi vatandaşlarımızın hem de kendi geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür. İşte sandıklar kapandı telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez'den İngiltere'ye Rusya'ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler. Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar üzerinde oynan tüm oyunlar sırtına saplanan tüm hançerler işte bugünü engellemek içindir.

Alman dergileri İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadı mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle olduğunu gördünüz. Kimlerin karşımıza dikildiğini gördünüz. Oynanan kirli oyunları gördünüz? Ama ne oldu? Başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Türk milletinin asla zafiyetini yakalama bulma gibi gayreti içerisine girenler yine kaybedecektir. Son seçimlerde şahit olduklarımız bile milletimizin bu onurlu duruşunu göstermiştir. Milletimizle aramızdaki muhabbet köprüsü böylesine güçlü oldukça üstesinden gelemeyeceğiz mücadele çözemeyeceğimiz mesele yoktur.

"ENFLASYONUN YOL AÇTIĞI SIKINTILARI GİDERMEK EN ACİL KONU BAŞLIĞI"

Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya eser üretmeye hizmet veremeye tahsis edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında olmayı sürdürecektir. Sadece kalbimiz değil elimiz de deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir.

Enflasyonun yol açtığı sıkıntıları gidermek refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Biz bu işi yaşadık ve yaptık. Ama bunların böyle bir derdi yok. Yaparsak yine biz yaparız. Faiz 8.5'a indirildi. Enflasyon da inecek.

Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF kapısında nöbet tutarlar. Bizler Davos'ta kopuşumuzu nasıl başlatmıştık? O zaman Babacan yanımdaydı. Davos'ta IMF başkanıyla görüşüyoruz. O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. Başkanına dedim sen taksitlerini alıyorsun ve Türkiye'nin siyasi kaderine müdahale edemezsin. Türkiye'nin başbakanı benim. IMF ile ilişkimiz bitti. Ama CHP IMF'den borç almalısınız diyordu. O sizin işiniz bizim değil. Bunlar İngiltere'ye gidip 3 milyar dolar getirecekmiş. Onlar sana delikli kuruş bile vermezler. Tefeciden para isteyenin akıbeti sandıklarda ortaya çıktı. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Güven ve istikrar. Bu iki kavram çok önemli. Hep arkadaşlarımla bunu konuştum. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü ekonomiyi bunun üzerine kuracağız. Üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz.





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