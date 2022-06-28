Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le ikili görüşme meselesine son noktayı koydu: O iş bitti kapıyı kapattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Miçotakis'le görüşecek mi?' sorusu üzerine kapıyı kapattıklarını ifade eden Erdoğan, ''Bitti o iş'' dedi.
- Erdoğan, ''İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis'le yapmam mümkün değil. Bizim Yunanistan ile bu yıl olması gereken Yüksek Düzeydi Stratejik Konsey toplantımız vardı biz bunu kaldırdık. Böyle bir toplantı yapılması mümkün değil, bitti o iş. Bunu bitirmiş lider kalkıp de Miçotakis’in oradaki talebine evet der mi, hayır bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzden verecekler çeki düzen vermeleri halinde yol haritamızı çizeriz'' açıklamasında bulundu.
Ne olmuştu?
Türkiye’nin, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki egemenliğini sorgulamasının 'mantıksız' olduğunu söyleyen Miçotakis, ilişkilerin kötüye gitmesi halinde ülkesinin 'gerekeni yapacağını' belirtti.
- Miçotakis, Türkiye’nin, Yunanistan’ın Rodos, İstanköy ve Sisam adaları dahil Doğu Akdeniz’deki egemenliğini sorgulamasını "tamamen mantıksız" diye nitelendirerek, "Düşünen tek bir insan dahi, -Türkiye'dekiler de- Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit edebileceğine inanmıyordur" dedi.
"Türkiye sık sık böyle bir hitabeti benimsiyor" diyen Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını iptal ettikleri yönündeki bir ay önce yaptığı açıklamadan geri dönmesini umut ettiğini belirtti.