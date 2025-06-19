Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi: 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahiplerine teslim ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi: 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahiplerine teslim ediliyor

10:2019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz" dedi.



#Azerbaycan Mahallesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni vergi affı gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Geçmiş dönem borçları silinecek mi?