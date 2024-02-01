Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 'Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi’ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür. Burada amaç milletin mayasını bozmak, mümkünse teslim almaktır." ifadelerini kullandı. Şeriat ve kelime-i tevhid düşmanlığı ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeriata düşmanlık, dininin kendisine husumettir. İnanıp inanmama, yaşayıp yaşamama tercih meselesidir. Dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Dahası her iki tartışmanın da Kelime-i Tevhid'den habersiz cahil kesimlerce köpürtülmesidir. Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli kimi baroları, Kelime-i Tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor, suç duyurusunda bulunabiliyor." diye konuştu.