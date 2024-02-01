Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ile Nijer arasında kritik görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.
Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lamine Zeine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lamine Zeine'yi kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
Basına kapalı kabul sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Zeine çalışma yemeğinde bir araya geldi.
'Nijer'in tam bağımsızlığına Türkiye'den destek'
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lamine Zeine'nin görüşmesinde, Türkiye ve Nijer arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer’in siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirici adımlarına yönelik Türkiye’nin desteğini ifade etti; Türkiye’nin Nijer halkını mağdur eden dış askeri müdahalelerin karşısında durduğunu ve buna devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer’e yönelik desteklerini artırarak sürdüreceğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için adımlar atılacağını söyledi.