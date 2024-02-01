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Cumhurbaşkanı Erdoğan davetine icabetle Türkiye'ye gelen Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti

Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Zeine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lamine Zeine'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer’in siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirici adımlarına yönelik Türkiye’nin desteğini ifade etti; Türkiye’nin Nijer halkını mağdur eden dış askeri müdahalelerin karşısında durduğunu ve buna devam edeceğini belirtti.

Semih Bozkuş
19:18 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:13 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ile Nijer arasında kritik görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.

Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lamine Zeine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lamine Zeine'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Basına kapalı kabul sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Zeine çalışma yemeğinde bir araya geldi.

'Nijer'in tam bağımsızlığına Türkiye'den destek'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lamine Zeine'nin görüşmesinde, Türkiye ve Nijer arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer’in siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirici adımlarına yönelik Türkiye’nin desteğini ifade etti; Türkiye’nin Nijer halkını mağdur eden dış askeri müdahalelerin karşısında durduğunu ve buna devam edeceğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer’e yönelik desteklerini artırarak sürdüreceğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için adımlar atılacağını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkler İslam'ın İslam da Türklerin kılıcı olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkler İslam'ın İslam da Türklerin kılıcı olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'ne katıldı. Erdoğan, ''Önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla akademiyle ilgili tüm safahati yakından takip ettik. Bugün ilk mezunları görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. 4 bin 537 aday din görevlimizi tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu. 'Millete ait tüm kadim değerleri gerilik emaresi olarak gördüler, kılık kıyafete göre insanımızı ayırdılar' diyerek muhalefete tepki gösteren Erdoğan, ''Muhalefetin genel başkanı, çocuklara din eğitimi verilmesine 'Orta Çağ Zihniyeti' deme gafleti gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şeriata düşmanlık dininin kendisine husumettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şeriata düşmanlık dininin kendisine husumettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 'Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi’ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür. Burada amaç milletin mayasını bozmak, mümkünse teslim almaktır." ifadelerini kullandı. Şeriat ve kelime-i tevhid düşmanlığı ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeriata düşmanlık, dininin kendisine husumettir. İnanıp inanmama, yaşayıp yaşamama tercih meselesidir. Dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Dahası her iki tartışmanın da Kelime-i Tevhid'den habersiz cahil kesimlerce köpürtülmesidir. Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli kimi baroları, Kelime-i Tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor, suç duyurusunda bulunabiliyor." diye konuştu.


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