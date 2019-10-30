Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl yapacağımız büyük kongrede kendimizi yenileyeceğiz​

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Kuruluşundan Bu Yana Görev Yapmış İl Başkanları ile Toplantı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz.

Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz.

AK Parti her dem yeniden doğanların partisidir. Bu partiyi kuran ve geleceğe taşıyacak olan milletimizin kendisidir.

Hep birlikte sıra dağlar gibi durduk, terör örgütlerinin karşısında durarak oraları yaşanır hale getirdik ama hala içeride ve dışarıda işimiz var.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor

Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık.

Terör örgütünün paçavralarını dalgalandıranlar bizim yüzümüze dost görünüyorlar.

Fransa'ya teröre destek tepkisi

Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz.

Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek.