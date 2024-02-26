Cumhurbaşkanı Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında konuştu: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Buradan tüm İstanbul'a, tüm Zeytinburnu'na selamlarımı gönderiyorum. Bugün şehrimizin ulaşımını rahatlatmanın yanı sıra, tarihi boyutu da olan anlamlı bir törenle bir aradayız. İlk kısmı bundan 153 yıl önce hizmete giren hat, Bakırköy ve Yeşilköy'ün büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. 141 yıl boyunca ulaşımın omurgası olan hattımız Marmaray ile hizmetini tamamlamıştı. Sirkeci ile Kazlıçeşme arasındaki 8.3 kilometrelik kesim atıl durumda kalmıştı. Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl duran bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki iyileştirme ve değişimleri yaparak, yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Böylece demiryolu ve yaya odaklı çevreci projeyi sunmayı istedik.





"5 yıl boşa geçti"





Gelirken Murat kardeşime söyledim, önümüzde bir karar var. İnşallah Sirkeci Garı'ndan tüm bu istikamette tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan sadece İstanbul'a değil, tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den buraya kadar bütün binalar yıkık dökük. Surlar yıkık dökük. Bunları da işte biz yapacağız. 7.3 kilometre yaya, 7.3 bisiklet, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan ile 14 yaya ve 13 karayolu geçidi yer alıyor.









Raylı sistem hattı 340 km oldu





Şehrimize raylı sistemden öte sosyo kültürel, turizm, spor imkanlarının da olduğu son derece modern bir alanı kazandırmış olacağız. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem hattı 340 km'ye çıkmaktadır. Sadece demiryolu yapmayıp çevrede yaşayanların imkanları için çalışmaları yapmaktayız. Kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Yeni bir durağı da mevcut hatta ilave ettik.





İbretlik bir hikaye





Sirkeci-Kazlıçeşme hattının önümüzdeki 30 yılda ekonomiye katkısını 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz. Hattımızın ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hattın İstanbulumuza kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımızı ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli dostlar, bugün yeni tasarımıyla hizmete sunduğumuz hattın çok ibretlik bir hikayesi vardır. 1871'de ilk kez hizmete girer. Yedikule'deki başlangıç istasyonu, Eminönü'nden uzakta kalır. Bunun üzerine Sirkeci'ye kadar uzatılması istenir. Uzantıların Topkapı'dan geçecek olması sebebiyle tereddüt yaşanır. Sultan Abdülaziz'e anlatıldığında; "Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım" der. Ecdat, söz konusu vatana millete hizmet olunca böyle bakmıştır. CHP zihniyetinin düşmanlık sergilemekten çekinmediği ecdadın tavrı budur.









"Bir yanlışlık oldu görevi aldı"





Mesele bugün hangi mevkide, makamda olduğunuz değil, geride hangi eserleri bıraktığınızdır. Bunun önemini tarihimize baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Biz, yaklaşık yarım asırdır siyaset yolu ile ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar pek çok göreve geldik. Kardeşlerim, gençler bilmeyebilir. Anne babalar bilir. Hafıza kaydımızı tazeleyelim. Hatırlayın. 1994'te göreve geldiğimizde İstanbul neydi? Çöp, çukur, çamur. Kim vardı iktidarda? CHP. Yani şu andakinin büyükleri. İstanbul bize niye devredildi. Bütün bu pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir Bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey ile bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs nasıl olduysa bir yanlışlık oldu bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çamur, çukur oldu. Diyoruz ki; Yeniden İstanbul. 32 gün kaldı.





"Temel atmama töreni yapacak kadar zavallı bir yerel yönetim"





Ülkemize kazandırdığımız vizyon projeler CHP ve Gezici tayda tarafından engellenmek istendi. Marmaray'ı biz yaptık. İşte Avrasya Tüneli. Biz yaptık. Bir de sen bir şey yap. Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane'de temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var. Şimdi bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız? Durmak yok öyleyse. Ne yaparsak yapalım, içeriğine, faydasına bakmadan takoz koymanın çabasında oldular.





"Bayrağı Teknofest gençliğine bırakacağız"





Geriye doğru baktığımızda sadece bu şehirde değil, 783 bin km'lik vatan toprağının her yerinde mührümüzün olduğunu görüyoruz. Her beşer gibi elbette bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Ancak Türk milleti için verdiğimiz mücadelenin şahidi bu ülkenin tamamıdır. Biz artık gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Bayrağı inşallah TEKNOFEST gençliğine gururla bırakacağız. Milletimizin gönül sarayında yer edinebiliyorsak ne mutlu bize.









"İstanbul'un bitkisel hayata girmesine sebep oldular"





Son 5 yılda bu gerçeği acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik. İhmalkarlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldular. İstanbul'un ulaşım sorunu ne durumda görüyorsunuz. Attığı bir adım var mı? Her yer rezillik. Bu noktalarda bir derdi yok. Şehrin birçok bölgesinde trafik kördüğüm halinde. Trafiğin yoğunluğu yüzde 64'e yükseldi.









"Fetret devrini sona erdireceğiz"





31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini almasıyla projeler daha da hızlanacaktır. 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden yeniden işe koyulacak aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz. Öncelikle hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacaktır. Raylı sistemklerde toplam uzunluğu bundan 5 sene sonra 650 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Raylı sistem uzunluğunu 1004 kilometreye ulaştırarak trafik sorununa modern çözüm bulmayı hedefliyoruz. Deprem gelmeden önce İstanbul'un yapı stokunu yenileyeceğiz.





Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 15 gün ücretsiz olacak.



















