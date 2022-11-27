Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu duyurdu: Pençe Kilit Operasyonlarında 480 teröristi etkisiz hale getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda yaptığı konuşmada terörle mücadele konusuna da değindi. Pençe-Kilit Operasyonlarında 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez" ifadelerini kullandı.