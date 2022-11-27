Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu duyurdu: Pençe Kilit Operasyonlarında 480 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 ile ilgili sinsi plan ve hevesleri çöpe atacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkardıysak inşallah 2023 ile ilgili plan ve hevesleri de çöpe atacağız' dedi.