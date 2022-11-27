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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu duyurdu: Pençe Kilit Operasyonlarında 480 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda yaptığı konuşmada terörle mücadele konusuna da değindi. Pençe-Kilit Operasyonlarında 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu duyurdu: Pençe Kilit Operasyonlarında 480 teröristi etkisiz hale getirdik
​Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonlarında 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ TASARRUF HAKKINA SAHİPTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez." diye konuştu.

OYNAT 00:50
"Pençe-Kilit operasyonumuzda 480 teröristi etkisiz hale getirdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Pençe-Kilit operasyonumuzda 480 teröristi etkisiz hale getirdik' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçim startını verdi: 2023'te sinsi planları çöpe atacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçim startını verdi: 2023'te sinsi planları çöpe atacağız

Nef Stadı'nda muhteşem koreografi
OYNAT 01:24
Nef Stadı'nda muhteşem koreografi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programındaki konuşması Galatasaray NEF Stadı'nda yapılan koreografi başladı.

Maç golle başladı

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Koreografi sürprizi

Koreografi sürprizi

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'2023'te sinsi planları çöpe atacağız.'

​Pençe-Kilit bölgesindeki saldırıdan sonra 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Tek isabetli <br>şutla kazandılar

Tek isabetli
şutla kazandılar

Kosta Rika'dan Dünya Kupası'nda sürpriz galibiyet.

Talimat verildi: Harekete geçildi.

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