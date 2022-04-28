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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Yeni dönemin başlaması gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi havalimanında basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Suudi Arabistan ile yeni bir dönemin başlaması gayreti içinde olacağız" dedi. Ayrıca kendisine tehditler savuran CHP'li Özgür Özel'e de dava açacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistana gidiyor: Yeni dönemin başlaması gayreti içindeyiz
Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 37 bin 779 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için böyle bir kontenjan yok. İkili ilişkileri tüm boyutu ile gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bölgesel ve uluslararası konular da gündemimizde olacak.

Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

'PUTİN TEŞEKKÜR ETTİ'

Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Guterres bize uğradı, sonra Moskova'ya geçti, sayın Putin'le, Lavrov'la yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı, görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Putin'le yaptığım görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti. Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, ABD'nin de Moskova'da vatandaşlarının esir alınması. Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. MİT'in devreye girmesiyle Ankara'da takas gerçekleşti. Bunun için sayın Putin bize teşekkürde bulundu. 'Sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz, son adım da olumlu gelişme oldu, bundan dolayı teşekkür için aradım' dedi. 'Bundan sonra da sıkı temas halinde olalım, süreci olumlu şekilde neticelendirelim' dedi.

CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ: DAVA AÇACAĞIM'

Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse avukatlarımız davalarını açacaklar. Dokunulmazlığı olan var olmayan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. AİHM'lik iş kalmadı artık bitti o iş. Burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası kalmadı. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan ki bunun bedelini ödeyecektir."

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