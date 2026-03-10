Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye din ve vicdan özgürlüğünde örnek ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen iftar programında dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir.

Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor.

Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur.

İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür."



