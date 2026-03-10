Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye din ve vicdan özgürlüğünde örnek ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye din ve vicdan özgürlüğünde örnek ülke

22:1810/03/2026, Salı
DHA
AA
Sonraki haber
Erdoğan, Külliye’de dini azınlık temsilcileriyle iftarda buluştu.
Erdoğan, Külliye’de dini azınlık temsilcileriyle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen iftar programında dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin din ve vicdan hürriyeti konusunda örnek bir ülke olduğunu vurguladı. Son yıllarda artan İslam düşmanlığının birlikte yaşama kültürünü tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, "Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen iftar programında dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir.

Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor.

Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur.

İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür."


#Külliye
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İftar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri