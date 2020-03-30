Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: Hiç bir virüs bizim kardeşliğimizden daha güçlü değil

Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor https://t.co/YOuKA1SijK — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) March 30, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kabinemizin 25. toplantısını az önce tamamladık. Covid-19 tedbirleri sebebiyle bu toplantımızı telefonferans yöntemiyle gerçekleştirdik.

Sağlık önlemleri, gıda güvenliğini ele aldık. Bilim Kurulunun tasviyeleri doğrultusunda sağlık tedbirlerini hayata geçiriyoruz.

Bu malzemelerin üretimini daha da arttırma imkanına sahibiz. Yeni hastanelerimizi süratle hizmete açıyoruz. Şehir hastanelerimiz özellikle bu evsaftaki standartlarda 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz bugünlerde hizmet vermeye başladı. Daha önce eğitim hastanesi olarak planlamıştık, süratle şehir hastanesine dönüştürdük.

Şehir hastanesi statüsündeki 1150 yatak kapasiteli Kartal Hastanemizi bir süre önce hizmete sunduk. İkitelli Şehir Hastanemizi Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanemizin inşasında sona yaklaştık. İnşallah Eylül ayında hizmete veriyoruz. Türkiye sağlık altyapısında güçlü olan yerini sağlamlaştırmıştır. Covid-19 tedbirlerini pekçok ülkeden önce aldık. Gıda konusunda herhangi sıkıntımız yok.

Ülkemiz tüm gıda maddelerini kendi ürettiği için stoklarımız ve tedarik işleyişi ihtiyacımızı karşılayacak güçtedir. Kamu güvenliğinde emniyetin kaydedeğer yönetimleriyle kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz. Üretimi devam ettiren sanayicimize, işçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye bu hastalığın üstesinden gelmeye dünyada en yakın ülkelerden biridir. Sağlık personelimizin imkanlarını ne kadar yüksek oranda Covid-19'da mücadeleye tahsis edersek salgınla o derecede baş edebiliriz. Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Vatandaşlarımızın ciddi olmayan durumlarda hastaneye gitmemelerini hasseten rica ediyorum. Okullarımızda uzaktan öğretim, yaşlılarımıza özel ihtimam göstererek sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık.

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Kara, hava ve deniz yollarıyla yapılan şehirler arası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabiliriz. Günlük test sayısında 10 bini aştık. Tespit yapılan kişi, hastalık vakası, vefat ve taburcu vakalarımızı şeffaf bir şekilde her gün açıklıyoruz. Ülke genelinde köy ve mahalle statüsünde 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır. Her birimimizin kendi karantinasını kendi uygulaması önemlidir. En önemli hassasiyetimiz temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak, ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir.

Türkiye üretimini devam ettirmek, çarkların dönmesini sağlamak durumunda olan bir ülkedir. Çalışanlar için gereken tedbirlerin alınmasını en kısa zamanda alacağız. İçinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya aynı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini ulaştırıyoruz.

Türkiye ne kadar güçlü olursa dostlarına da o kadar fazla yardım eli uzatacaktır. Ülkemizdeki kalkınma ajanslarının yapacakları yeniliklere destek vereceğiz. Solunum cihazlarını üretme noktasında yoğun bir çalışmayı kurumlarımız devam ettiriyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar ciddi sonuçlara ulaşabilmektir.

İşi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantinayla kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süresi o kadar kısalacaktır. Temizlik kurallarına riayet hastalığın kırılmasına çok önemli katkı yapacaktır. Milletimizle elele vererek Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Yeter ki kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım, panik yapmayalım. Hiçbir virüs bizim birliğimiz, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık aydınlık yarınların önüne geçemez. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.

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Medeniyetimiz ve kültürümüz yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kurulmuştur. Devlet olarak açıkladığımız ekonomik ve sosyal destek paketleriyle her kesimden insanımızın yanında olduğunu gösterdik. Esnafımıza, sanatkarımıza, küçük, orta ölçekli üreticimize, ihracatçımıza pekçok konuda yardım yaptık. Nakit akışı bozulan KOBİ'ler ve diğer firmalara 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 12 aya kadar ödeme süresi sağladık. Tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ay ödemesiz, 36 vadeli yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik.

Esnaflarımızın ödemelerini faizsiz erteledik, 36 ay vadeli kredi paketi hayata geçirdik. Personel maaşını kamu bankalarından ödeyen firmalara ilave likit sağladık.

Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini arttırdık.

Yüksek öğretimde kalan öğrencilerimizden Mart ayında yurtta kalmadıkları süre için kredilerini iade ediyor Nisan ve Mayıs aylarından ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri ilave maliyet yansıtılmayacak. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz.

İlk ve ortaöğretimde uzaktan öğretim gören öğrencilerimize 8 gb ücretsiz internet imkanı getirdik. Sağlıkçılarımıza 6 milyarlık ilave destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz. Sağlıkçılarımıza TÜRKSAT üzerinden 100 gb ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Hububat ve sebze başta olmak üzere kendi kendimize yeterlilik üretimimiz yüzde 100'ün üzerinderi. Bakliyat, temizlik malzemesi, yağ gibi üretiminde artış sağladık.

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Aldığımız her tedbirle devletimizin vatandaşın yanında olduğunu gösterdik. STK'ların ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını biliyoruz. Devletin öncülük ettiğini gördüğümüz için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na bir yardım hesabı açıldı. Kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza yardım sağlamaktır.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine süreceğiz. Muhtarlarımızı da devreye alarak kampanyada toplanan paraları en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edecek. Kampanyaya şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."