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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde dünya liderlerinden peş peşe doğum günü tebrikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 70. yaş günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden peş peşe doğum günü tebrikleri geldi. Erdoğan; Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:58 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:32 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Geride yüzlerce siyasi başarı bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. doğum günü dolayısıyla dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.


Miçotakis'ten doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Miçotakis, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.

Aliyev'den doğum günü mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Şubat’ta doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü yayımladığı bir mesajla kutladı.


Mesajına, “Kardeşim” diyerek başlayan Aliyev,
“Doğumunuzun 70. yıl dönümü vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum. Siz, kardeş Türkiye’nin refahı, bugünkü gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin bir devlet adamısınız. Size emanet edilen tarihi misyonu büyük bir güven ve kararlılıkla yerine getirdiniz. Türkiye’nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar sizin adınızla anılmaktadır”
ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan tebrik mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Erdoğan'ın doğum gününü kutladığı mesajında, Türk mevkidaşıyla çok yakın bir zamanda bir görüşme için umutlu olduğunu belirtirken,
“Sizi kararlı ve bilge bir siyasetçi ve kendini tamamen vatanının çıkarlarına hizmet etmeye adamış bir insan olarak tanıyorum. Devlet alanında önemli başarılara imza attınız, çok çeşitli sektörlerde kendinizi gerçekleştirdiniz. Olağanüstü profesyonel faaliyetleriniz, karizmanız ve pragmatizminiz gerçek bir saygı uyandırıyor”
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında: Doğum gününe özel hazırlanan şarkılı klip büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında: Doğum gününe özel hazırlanan şarkılı klip büyük beğeni topladı

26 Şubat 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 70. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı. Vatandaşlar tarafından "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı70Yaşında", "Sayın Cumhurbaşkanım", "CumhurunReisi70yaşında" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. O paylaşımlardan biri de Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan geldi. Kartoğlu'nun şarkılı ve klipli video paylaşımında, "'Yeni yaşındasın, Bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, Göklerden gelen bir karar vardır.' Ülkesi ve milleti için tüm zorluklara göğüs geren, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, bu şarkıyı Başakşehirliler adına zatıalinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun" ifadeleri yer aldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Yunanistan
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