Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde dünya liderlerinden peş peşe doğum günü tebrikleri

Geride yüzlerce siyasi başarı bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. doğum günü dolayısıyla dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.
Miçotakis'ten doğum günü telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Miçotakis, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.
Aliyev'den doğum günü mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Şubat’ta doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü yayımladığı bir mesajla kutladı.