Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde dünya liderlerinden peş peşe doğum günü tebrikleri

“Doğumunuzun 70. yıl dönümü vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum. Siz, kardeş Türkiye’nin refahı, bugünkü gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin bir devlet adamısınız. Size emanet edilen tarihi misyonu büyük bir güven ve kararlılıkla yerine getirdiniz. Türkiye’nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar sizin adınızla anılmaktadır”