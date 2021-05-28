Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'yı açamaz" diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii ibadete açıldı. Yıllarca yaşanan tartışmalar sonrası ibadete açılan cami ile ilgili geçmiş yıllarda muhalefetin algı operasyonları yeniden gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Haziran 2013'te attığı "Taksim'e cami değil AVM yapacaklar" tweeti akıllara geldi.
19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii’ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur” ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim’e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün ibatede açıldı.
"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyenler Taksim Meydanı'nda sözde ağaçların kesileceğini AKM'nin yıkılacağını bahane ederek seçimle gelmiş iktidarı devirmeye kalkıştılar. Türkiye içinden de siyasiler destek verdi. Onardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerdi...
"Mesele ağaç değil hala anlamadın mı?"
Akşener, Gezi kalkışması sırasında AK Parti iktidarının Taksim'e cami değil AVM yapacağına inandığı bir tweet atmıştı. O tweet 8 yıl sonra ve ne tesadüf ki hemen hemen aynı günlerde bir kez daha gündemde..
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Akşener'in tweet'ini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Ayasofya'yı açamaz' demişti, açıldı. 'Taksim'e cami yapamaz' demişti, yapıldı. Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu."
"Ayasofya'yı açamaz" demişti, açıldı. "Taksim'e cami yapamaz" demişti, yapıldı.
Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu. https://t.co/dt3OAvm6W7