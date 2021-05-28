Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana "Ayasofyayı açamaz" diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'yı açamaz" diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii ibadete açıldı. Yıllarca yaşanan tartışmalar sonrası ibadete açılan cami ile ilgili geçmiş yıllarda muhalefetin algı operasyonları yeniden gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Haziran 2013'te attığı "Taksim'e cami değil AVM yapacaklar" tweeti akıllara geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğana Ayasofyayı açamaz diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii’ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur” ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim’e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün ibatede açıldı.

  • "Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyenler Taksim Meydanı'nda sözde ağaçların kesileceğini AKM'nin yıkılacağını bahane ederek seçimle gelmiş iktidarı devirmeye kalkıştılar. Türkiye içinden de siyasiler destek verdi. Onardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı

"Mesele ağaç değil hala anlamadın mı?"

Akşener, Gezi kalkışması sırasında AK Parti iktidarının Taksim'e cami değil AVM yapacağına inandığı bir tweet atmıştı. O tweet 8 yıl sonra ve ne tesadüf ki hemen hemen aynı günlerde bir kez daha gündemde..

Taksim Camii ibadete açıldı
OYNAT 00:59
Taksim Camii ibadete açıldı
Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya bir selam, İstanbul'un fethine hediyedir
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya bir selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Taksim Camii'ni, bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii'ne bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum' ifadelerini kullandı.

Taksim Camii'nde ilk Cuma namazında Fetih Suresi okundu
OYNAT 07:59
Taksim Camii'nde ilk Cuma namazında Fetih Suresi okundu
Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. İlk Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazda Fetih Suresi'ni okudu.

Taksim Cami'de cemaate hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Büyük bir hasret daha sona erdi
OYNAT 01:34
Taksim Cami'de cemaate hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Büyük bir hasret daha sona erdi
Bugün ibadete açılan Taksim Cami'de cuma hutbesinde cemaate seslenen Diyanet İşleri Ali Erbaş, 'Büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan selalar ve Ezan-ı Muhammedi'ler, getirilen tekbirler Taksim Cami'de ve bütün gök kubbede yankılandı. Bizleri böylesine müstesna bir günün şahitleri kılan Cenab-ı Hak'a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Camilerimizin ilk imamı ve hatibi Fahr-i Kainat Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun' dedi.


"CHP'nin piyonu oldu"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Akşener'in tweet'ini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Ayasofya'yı açamaz' demişti, açıldı. 'Taksim'e cami yapamaz' demişti, yapıldı. Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu."

Taksim Camii ibadete açılıyor: Meydan namaz kılmak isteyenlerle doldu
FOTOĞRAF 15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii açılıyor.
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Cuma namazını bekleyen yüzlerce vatandaş, büyük bir heyecanla cami çevresinde yerini aldı.
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Polis ekipleri bölgedeki yoğun güvenlik önlemi alırken, vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı.
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Ortaya çıkan görüntülerle tarihi bir ana tanıklık edilirken, bazı vatandaşların ellerini semaya kaldırarak dua etmesi ise oldukça dikkat çekti.
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Taksim Camii ibadete açılıyor: Meydan namaz kılmak isteyenlerle doldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçimleri öncesi Taksim'de 27 yıl önce işaret ettiği noktada temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, ibatede açılıyor. İstanbullu vatandaşlar, kentin sembollerinden biri olan Taksim Camii'nin çevresine akın etti. Cami içine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi alınırken, Taksim Meydanı doldu taştı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğana Ayasofyayı açamaz diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katılmak üzere Taksim Camii'nde.

​Yerlisi üretilince indirim dahi teklif ettiler.

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.

​Merkez Bankası'ndan finansal istikrar raporu

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.

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