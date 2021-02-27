Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırbistan, Kazakistan ve Arnavutluk'tan doğum günü telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç ülkenin liderinden doğum günü telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.