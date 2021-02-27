Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırbistan, Kazakistan ve Arnavutluk'tan doğum günü telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç ülkenin liderinden doğum günü telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi 27 Şubat 2021, 13:46 Son Güncelleme: 27 Şubat 2021, 13:49 AA