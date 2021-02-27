Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana üç ülkenin liderinden doğum günü telefonu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırbistan, Kazakistan ve Arnavutluk'tan doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç ülkenin liderinden doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

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