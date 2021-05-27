Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 27 Mayıs mesajı Darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 27 Mayıs mesajı: Darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuştu: Yalan ve iftirada vitesi yükselttiler
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuştu: Yalan ve iftirada vitesi yükselttiler

TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs
HAYAT
TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı
Abone Ol Google News
Doktorlar gözlerine inanamadı

Doktorlar gözlerine inanamadı

Hastanın röntgeni çekilince ortaya çıktı.
13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

'​Sürekli rüyalarıma giriyor, cezaevinden çıkmasından korkuyorum'
Sedat Pekereyakalama kararı

Sedat Peker'e
yakalama kararı

Günlük 6 bin 800 varil üretim

Günlük 6 bin 800 varil üretim

​Bakan Dönmez: Karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik, hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialara sert yanıt

MSB duyurdu: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

​Aşılama programına bir grup daha dahil edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.