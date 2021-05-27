Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan #27Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/CHrvgrxbob
Türkiye’ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan #27Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/CHrvgrxbob— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2021