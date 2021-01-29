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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar: Zam yapanlara sesleniyorum çok ağır cezalar gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağı sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor" dedi. Gıda fiyatlarındaki artışların sıkı şekilde denetlendiğini belirten Erdoğan, "Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" diye konuştu. Ayrıca SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la olan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 4'ü gönderdik. 5'e hazırlanıyoruz. Ortak çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz. Bir arkadaşımız Elon Musk ile temasta olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, vaka sayılarının 7 binin üzerinde seyri ancak vefat sayılarındaki düşüşler konusunda, “Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var; doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum" dedi.

"ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

Erdoğan, "Gerek okullarla alakalı, gerek restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de gözönüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vs. biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz" diye konuştu.


“ÇOK CİDDİ FİYAT FARKLARININ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, konuşmasının devamında “Bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki bir ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü yürüteceğiz.

  • Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnafa sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" şeklinde konuştu.

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ELON MUSK GÖRÜŞMESİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk görüşmesinin detaylarının sorulması üzerine, “Elon Musk ile bir ziyaretimiz olmuştu. Bizim uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda onlarla müşterek bi çalışma yaptık. Türksat 5'e hazırlanıyoruz. Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar" dedi.

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