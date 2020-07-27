Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere cami çağrısı: Gençler camilerimizi ihmal etmeyin

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da başladı. Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





Bizim kimsenin hakkında hukukunda toprağında huzurunda zenginliğinde gözümüz yok tek arzumuz kendi hakkımız çıkarlarımız korumaktır.

Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı

Ayasofya'nın Fatih'în vakfiyesine yeniden uygun bir şekilde ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığınının son örneklerindendir. Fetih'in en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık müzeye dönüştürme tartışmalarının yaşanmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Fatih'in 1453 yılında camiye çevirdiği Ayasofya, artık milletimize ve tüm İslam dünyasına bir ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Buradan Müslümanlar dışında Hristiyan alemi de aynı şekilde ziyaretini yapabilecektir. Hazırlıkların ardında 24 Temmuz'da cuma namazıyla Ayasofya kuleleri ezan, salavat tedbir sesleriyle inledi. Hizmetine ömrümüzü adadığımız İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz.

Bugün yeniden yemin ediyoruz

Bu mabedin sıradan bir müze yerine ibadethane olarak kullanılması her vatandaşı mutlu ettiğine inanıyoruz. Milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak düşmanı topraktan attıktan sonra bu mabedin kubbeleri şükür duasıyla inlemiştir. Bugün yeniden yemin ediyoruz bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere çağrı: Camilerimizi ihmal etmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte o kadar güçlü olacaksınız' dedi. BiP'te paylaş

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Gençlere cami çağrısı

Camilerimiz dini ve sosyal etkileri ile hayatımızda ne kadar yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenli bakabiliriz. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir. Gençlerimize seslenmek istiyorum o yüzden. Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, ne kadar secdeye kapanırsanız camilerimiz kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar sessizliğe gömülürse akıbetimiz o kadar karanlığa gömülüyor demektir. İşte bunun için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışı secdelerle yeniden buluşması demek değildir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bir zamanlar topluca sabah namazları derdik. Gençlik olarak lise çağlarımız hep birlikte sabah namazlarına giderdik. Şimdi yeninden aynı dönemin başlamasının Ayasofya ile çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adımla dünyadaki tüm mazlumların yeninden bir ümit ışığının yanışına şahitlik ediyoruz. Camilerimiz dini ve sosyal etkileri ile hayatımızda ne kadar yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenli bakabiliriz. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir. Gençlerimize seslenmek istiyorum o yüzden. Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, ne kadar secdeye kapanırsanız camilerimiz kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar sessizliğe gömülürse akıbetimiz o kadar karanlığa gömülüyor demektir. İşte bunun için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışı secdelerle yeniden buluşması demek değildir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bir zamanlar topluca sabah namazları derdik. Gençlik olarak lise çağlarımız hep birlikte sabah namazlarına giderdik. Şimdi yeninden aynı dönemin başlamasının Ayasofya ile çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adımla dünyadaki tüm mazlumların yeninden bir ümit ışığının yanışına şahitlik ediyoruz.

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Dahili ve harici düşmanların, gizli veya açık tüm saldırılarına rağmen yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Muhalefete sert eleştiri

Demokraside muhalefete çok iş düşer. Yıllarca muhalefet saflarında mücadele etmiş biri olarak bu görevleri iyi biliyorum. Demokrasi güçlü muhalefetten güç kazanır, muhalefet demek yapılan her işe karşı çıkmak değildir. Bir tarafta milletini ve ülkesinin büyümesi için gecesini ve gündüzlerini katarak çalışanlar vardır. Diğer tarafta ise ülkesinin geleceği için en küçük eser bile üretmemiş, çaba göstermemiş olanlar vardır. Bunlar için ülkemizin Doğu Akdeniz'deki Ege'deki haklarını koruma mücadelesi de aynı hükümdedir. Terör örgütlerine göz kırpan, darbecilere arka çıkan bu zihniyetin yaptığı işin adı muhalefet olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir demokrasi tanımı yoktur. İşlerinde ülkeyi yönetmek için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma herhangi alanda dişe dokunur somut teklifli program ortaya koyan var mı. İşte kongre yaptılar sadece söyledikleri biz geliyoruz. Eğitimde, adalette, dış politika da ne yapacaksın? Var mı? Yok. Muhalefet adına tek yaptıkları şey, bizi ve hükümetimizi yalan ve iftiralar atmaktır. Hayatımızın hiçbir döneminde mükemmel olduğumuzu, en iyisini yaptık iddia etmiyoruz. Hep çabaladık, koştuk koşturduk ama ortaya eser koyduk. Kusursuz olan sadece yaradandır. İnsan aklı yanında, eksikleriyle hatalarıyla maruf bir varlıktır.

Hizmetlerimizin yanında bu hasbi ve samimi duruşumuzun yanında milletimizin gönlünde 18 senedir yer ettik. Rabbim Cumhur ittifakının bu dayanışmasını inşallah daha güçlü bir şekilde yola devam etmesini nasip etsin. Hep yeni atılımlar peşinde koşuyoruz, her yeni günü bir önceki günün ilerisine taşımaya çalışıyoruz.