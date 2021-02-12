Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere önemli mesajlar: Sapkın ideolojilerin değil devletinin hizmetinde yürüyen gençler görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ile canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bazı illerinin gençlik kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor https://t.co/MpDEo615cD — Yeni Şafak (@yenisafak) February 12, 2021





Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik.

Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.

Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz. İmanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetine talip gençler görüyorum.

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Daha 15-16 yaşlarında iken Diyarbakır'da alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün, Abdullah Tayyip Olçok'un, Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Bugün burada kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerindeki bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için eğitime öğretime odaklanan, kendi ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum.

Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikim ve kabiliyetiyle, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum.

Tüm provokasyonlara rağmen ülkemizin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Ülkemizi karıştırmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor.

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Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkarıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz.

Gençler yerli otomobili sizler yapacaksınız, ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz, dijital dünyayı sizler kuracaksınız.