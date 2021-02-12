Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere önemli mesajlar Sapkın ideolojilerin değil devletinin hizmetinde yürüyen gençler görüyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere önemli mesajlar: Sapkın ideolojilerin değil devletinin hizmetinde yürüyen gençler görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ile canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri'nde konuştu. Tüm provokasyonlara rağmen Türkiye'nin en güçlü dönemde olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizi karıştırmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor" dedi. Gençlere tavsiyeler de veren Erdoğan, "Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum" ifadelerini kullandı.


Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ile canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri'nde konuştu.


Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik.

Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.

Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz. İmanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetine talip gençler görüyorum.

Daha 15-16 yaşlarında iken Diyarbakır'da alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün, Abdullah Tayyip Olçok'un, Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Bugün burada kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerindeki bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için eğitime öğretime odaklanan, kendi ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum.

Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikim ve kabiliyetiyle, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum.

Tüm provokasyonlara rağmen ülkemizin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Ülkemizi karıştırmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor.

Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkarıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz.

Gençler yerli otomobili sizler yapacaksınız, ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz, dijital dünyayı sizler kuracaksınız.

Abone Ol Google News
Tarihin en büyük veri sızıntısı

Tarihin en büyük veri sızıntısı

3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı.
Gara şehitlerine veda

Gara şehitlerine veda

​Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı.
CHP Sözcüsü Öztrak Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz insanlar inanmaya başlar dedikten sonra AK Partili Ünal hakkındaki asılsız bardak söylemini dile getirdi

Sapkın ideolojilerin değil devletinin hizmetinde yürüyen gençler görüyorum.

​Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının saati değişti.

​Rize'de toplu açılışları gerçekleştirmek üzere hitap ediyor.

​Patlayıcı dolu araziyi dalıp dakikalar içinde temizliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.