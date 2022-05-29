Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aldığım resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişi bu alanda karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e gittiğimiz bu yolda hazır olduğumuzu gösterdiniz.

Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıl dönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.

Bugün bilimden teknolojiye, sanattan spora her alanda verilen mücadele gaza mertebesindedir.

Mücadele yöntemleri giderek sofistike hale geliyor. Çocuklarımızı bunun için çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor.

İstanbul'un fethi sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla gerçekleşti. Fatih'ten Allah razı olsun. Bizim tarihimizde kolay kazanılmış bir zafer yoktur.

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Atasını takip eden gençlerimiz olduğu müddetçe bu ülkenin önünde kimse duramaz. Bu milletin önünü kimse kesemez.

Suriye, Irak, Libya'da 'durun' diyoruz. Ukrayna'da Kırım'da Bosna'da Balkanlar'da 'durun' diyoruz. Filistin'de Türkistan'da Arakan'da 'durun' diyoruz. Bu karanlık kubbenin ülkemizdeki aparatlarına da 'durun' diyoruz.

Gelin eser ve hizmette yarışalım. Gelin sorun ve sıkıntıların çözümünde yarışalım. Evet, biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak biz hepsine varız. Tavizsiz varız.

OYNAT 02:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni dolduran kalabalığa seslendi: Şu an karşımda 560 bin kişi bulunuyor İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanı dolduran kalabalığa seslenerek, 'Aldığım resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişi bu alanda karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e gittiğimiz bu yolda hazır olduğumuzu gösterdiniz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"YALANLARIN TUTMAYACAK BAY KEMAL"

Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Aynen senin geçmişinde olanlar gibi, Menderes için diyorlardı ya uçaklar dolusu altın, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını şimdi Bay Kemal kullanıyor. Bu yalanların tutmayacak.

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İşte Erdoğan burada, Ataköy'de... Ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım. Atatürk Havalimanı'na. Milletim geldi. Bay Kemal, tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahvesini yudumladı. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya! Biz vesayet güçlerinin dobranlığından, terör örgütlerinin ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız, biz savaş uçaklarının, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle de son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Kimi terör örgütlerine sığınıp kaçtı.

OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, 'Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"OPERASYONLAR TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR SÜRECEK"

Teröristlerin kökünü kazıyana kadar operasyonlara devam edeceğiz. Türkiye egemenlik haklarına yönelik tarihi bir haysiyet mücadelesi yönetirken, mandacı zihniyeti hortlatacak söylemlere yönelmeyin. Bunların hepsi Türkiye'nin meselesidir.

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Gelin, ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerine beraber ulaştıralım.

Ülkemizde aklını kiraya vermiş, siyasi husumet uğruna her şeye karşı çıkmayı adet edinmiş bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar; köprüye, havalimanına, parka, yeşile karşı çıkar.

OYNAT 03:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize 'kaçacak' diyenler zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, 'Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle de son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini gerçekleştirdi İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte ilk fidan dikim işlemini gerçekleştirdi.



Bittiğinde dünyanın en büyük beşinci şehir parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının 2023'te açılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana gelişinin ardından hem İstanbul'un fethinin kutlanacağı hem de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği program, çeşitli etkinliklerle sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca daha önce duyurulan karar doğrultusunda Marmaray, bugün ücretsiz hizmet verecek.<br><br>Ayrıca AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak. Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecekler, ulaşım rehberinde yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı kolaylıkla bulabilecek. İstanbul'u fetih coşkusu sardı Sadece İstanbullular değil, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler kutlu fethin 569. yılı coşkusuna Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ortak olacak. İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yaralanabilecek. BiP'te paylaş

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