Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine
İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi rakamlara göre 560 bin kişinin alanda olduğunu açıkladı. Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Atasını takip eden gençlerimiz olduğu müddetçe bu ülkenin önünde kimse duramaz. Bu milletin önünü kimse kesemez." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine." diye konuştu.
Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Aynen senin geçmişinde olanlar gibi, Menderes için diyorlardı ya uçaklar dolusu altın, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını şimdi Bay Kemal kullanıyor. Bu yalanların tutmayacak.
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İşte Erdoğan burada, Ataköy'de... Ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım. Atatürk Havalimanı'na. Milletim geldi. Bay Kemal, tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahvesini yudumladı. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya! Biz vesayet güçlerinin dobranlığından, terör örgütlerinin ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız, biz savaş uçaklarının, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle de son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Kimi terör örgütlerine sığınıp kaçtı.
"OPERASYONLAR TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR SÜRECEK"
Teröristlerin kökünü kazıyana kadar operasyonlara devam edeceğiz. Türkiye egemenlik haklarına yönelik tarihi bir haysiyet mücadelesi yönetirken, mandacı zihniyeti hortlatacak söylemlere yönelmeyin. Bunların hepsi Türkiye'nin meselesidir.
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Gelin, ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerine beraber ulaştıralım.
Ülkemizde aklını kiraya vermiş, siyasi husumet uğruna her şeye karşı çıkmayı adet edinmiş bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar; köprüye, havalimanına, parka, yeşile karşı çıkar.