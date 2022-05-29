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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine

İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi rakamlara göre 560 bin kişinin alanda olduğunu açıkladı. Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Atasını takip eden gençlerimiz olduğu müddetçe bu ülkenin önünde kimse duramaz. Bu milletin önünü kimse kesemez." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kaçacak iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aldığım resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişi bu alanda karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e gittiğimiz bu yolda hazır olduğumuzu gösterdiniz.

Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıl dönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.

Bugün bilimden teknolojiye, sanattan spora her alanda verilen mücadele gaza mertebesindedir.

Mücadele yöntemleri giderek sofistike hale geliyor. Çocuklarımızı bunun için çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor.

İstanbul'un fethi sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla gerçekleşti. Fatih'ten Allah razı olsun. Bizim tarihimizde kolay kazanılmış bir zafer yoktur.

Atasını takip eden gençlerimiz olduğu müddetçe bu ülkenin önünde kimse duramaz. Bu milletin önünü kimse kesemez.

Suriye, Irak, Libya'da 'durun' diyoruz. Ukrayna'da Kırım'da Bosna'da Balkanlar'da 'durun' diyoruz. Filistin'de Türkistan'da Arakan'da 'durun' diyoruz. Bu karanlık kubbenin ülkemizdeki aparatlarına da 'durun' diyoruz.

Gelin eser ve hizmette yarışalım. Gelin sorun ve sıkıntıların çözümünde yarışalım. Evet, biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak biz hepsine varız. Tavizsiz varız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni dolduran kalabalığa seslendi: Şu an karşımda 560 bin kişi bulunuyor
OYNAT 02:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni dolduran kalabalığa seslendi: Şu an karşımda 560 bin kişi bulunuyor
İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanı dolduran kalabalığa seslenerek, 'Aldığım resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişi bu alanda karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e gittiğimiz bu yolda hazır olduğumuzu gösterdiniz.' ifadelerini kullandı.

"YALANLARIN TUTMAYACAK BAY KEMAL"

Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Aynen senin geçmişinde olanlar gibi, Menderes için diyorlardı ya uçaklar dolusu altın, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını şimdi Bay Kemal kullanıyor. Bu yalanların tutmayacak.

İşte Erdoğan burada, Ataköy'de... Ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım. Atatürk Havalimanı'na. Milletim geldi. Bay Kemal, tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahvesini yudumladı. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya! Biz vesayet güçlerinin dobranlığından, terör örgütlerinin ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız, biz savaş uçaklarının, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle de son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Kimi terör örgütlerine sığınıp kaçtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine
OYNAT 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine
İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, 'Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine.' diye konuştu.

"OPERASYONLAR TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR SÜRECEK"

Teröristlerin kökünü kazıyana kadar operasyonlara devam edeceğiz. Türkiye egemenlik haklarına yönelik tarihi bir haysiyet mücadelesi yönetirken, mandacı zihniyeti hortlatacak söylemlere yönelmeyin. Bunların hepsi Türkiye'nin meselesidir.

Gelin, ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerine beraber ulaştıralım.

Ülkemizde aklını kiraya vermiş, siyasi husumet uğruna her şeye karşı çıkmayı adet edinmiş bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar; köprüye, havalimanına, parka, yeşile karşı çıkar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize 'kaçacak' diyenler zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı
OYNAT 03:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize 'kaçacak' diyenler zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı
İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, 'Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle de son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaparak, 'Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini gerçekleştirdi
OYNAT 00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini gerçekleştirdi
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte ilk fidan dikim işlemini gerçekleştirdi.

Bittiğinde dünyanın en büyük beşinci şehir parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının 2023'te açılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

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Atatürk Havalimanı'nda SOLOTÜRK gösterisi
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri sundu.

İstanbul'u fetih coşkusu sardı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana gelişinin ardından hem İstanbul'un fethinin kutlanacağı hem de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği program, çeşitli etkinliklerle sürecek.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca daha önce duyurulan karar doğrultusunda Marmaray, bugün ücretsiz hizmet verecek.<br><br>Ayrıca AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak.
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Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecekler, ulaşım rehberinde yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı kolaylıkla bulabilecek.
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İstanbul'u fetih coşkusu sardı
Sadece İstanbullular değil, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler kutlu fethin 569. yılı coşkusuna Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ortak olacak. İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yaralanabilecek.

İlk fidanlar toprakla buluşuyor: Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi heyecanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılacak İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlandı. Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak. Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tamamlandı.<br>
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Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştirildi. Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu.<br><br>
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FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU<br><br>Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi. Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor.
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145 BİN 300 AĞAÇ DİKİLECEK<br>Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yıllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.
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İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR<br><br>Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul’un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.
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İlk fidanlar toprakla buluşuyor: Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi heyecanı
Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü net mesaj: Teröristlerin kökünü kazıyacağız

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Ukrayna: Rus ordusu 30 bin 150 askerini ve 1338 tankını kaybetti
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar 30 bin 150 askerini ve 1338 tankını kaybettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler paylaşıldı.
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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarının Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından övgüyle karşılandığını duyurdu.

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