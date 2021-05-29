Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul Açıklaması: Haziran sonu temelini atıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Taksim Camii'nin ve Çamlıca Kulesi'nin açılışından sonra bir müjdeyi daha duyuran Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dev projenin temelinin haziran ayı sonunda atılacağını belirten Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" dedi.
Tüm ihaleler bu yıl yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kanal İstanbul’da ihalelerin hepsinin bu yıl yapılacağını açıklamış, Haziran’da yapımına başlanacak köprüyle ilgili de şu bilgileri vermişti: "6 sene sürecek projede inşaat başladığı zaman ulaşım aksamamalı. Şu an mevcut 4 köprü var. Yapacağımız yeni köprü Sazlıbosna ve Hadımköy arasında olacak."