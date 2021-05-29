Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul Açıklaması: Haziran sonu temelini atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dev projenin temelinin haziran ayı sonunda atılacağını belirten Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" dedi.

GÜNDEM Çamlıca Kulesi açıldı

Tüm ihaleler bu yıl yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kanal İstanbul’da ihalelerin hepsinin bu yıl yapılacağını açıklamış, Haziran’da yapımına başlanacak köprüyle ilgili de şu bilgileri vermişti: "6 sene sürecek projede inşaat başladığı zaman ulaşım aksamamalı. Şu an mevcut 4 köprü var. Yapacağımız yeni köprü Sazlıbosna ve Hadımköy arasında olacak."

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'nin açılışı da bizlere nasip oldu. Bugün de Çamlıca Kulesi'ni açıyoruz. Bitmedi. Şimdi. İnşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok

OYNAT 04:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesinin videosunu izletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, 'Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak.' ifadelerini kullandı ve muhteşem projenin videosunu izletti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamaları ve izlettiği Kanal İstanbul videosu. BiP'te paylaş

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