Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "Popülizm yerine borçları ödemelerini söyleyince rahatsız oldular. Dengeleri bozuldu, motor su kaynattı. Abuk sabuk işler yapıyorlar. CHP’nin genel başkanı açıklamaları ile partisini gülünç duruma düşürüyor. CHP deyince çöp çukur akla geliyor. Kamyonla toplamadığınız borçları elle mi toplayacaksınız. SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait" dedi.