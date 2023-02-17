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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik etti.

21:19 . 17/02/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,
"Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun…"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. ayetinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Miraç gecesi
#mesaj
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç gecesi mesajı
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