Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'darbe' tepkisi: Başka bir yolu arayanlar karşılarında 85 milyonu bulur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde 45 bin kişiye hitap etti.

Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'para kulesi' skandalına imza atan CHP'ye ve geçtiğimiz günlerde "Gençler darbe yaparsa teslim olurum" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

Muhalefetin bavullarla, çantalarla taşınan balya balya paralar dışında elle tutulur işleri olmadığını ifade eden Erdoğan, "Dolarlar çantalarda, euro'lar çantalarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz. 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek." dedi.

Özgür Özel'in 'darbe' ifadelerine de sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, Türkiye'de darbe döneminin kapandığını belirterek, "Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Başka bir yolu arayanlar karşılarında 85 milyonu bulur." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Tüm Çankırı'yı selamlıyorum. Bugün Çankırı bir başka. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yarenler de bizi özlemiş. Aşkınız için sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum.





Buraya gelirken Emniyet'ten bilgiyi aldım. Belki siz de şaşıracaksınız, alanda 45 bin kişi var.





"Gök vatanı KAAN ile koruyacağız"

Her türlü ambargoya rağmen 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Müzmin muhalifler kalorifer peteği diyerek başarıyı küçümsemeye çalıştı. KAAN dosta güven düşmana korku saldı. 2028'de KAAN'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Gök vatanımızı artık KAAN ile koruyacağız. İHA'larımızın başarılarını artık cümle alem biliyor. Dünyanın 50'ye yakın ülkesinde TB2'ler, AKINCI'lar, AKSUNGUR'lar kullanılıyor. Bölücü terör örgütü mensupları için artık hiçbir şey güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespite ediyor, hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz.

"Katil sürülerine misliyle ödetiyoruz"

Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespite ediyor, hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kast etmenin, vatan evlatlarına saldırmanın bedelini, bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu'dan ardından daha büyük bir uçak gemisi yapmak için şu anda hazırlıklara başladık. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar inşallah durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz.

"Balya balya paralar dışında elle tutulur işleri yok"

Muhalefet bavullarla, çantalarla taşınan balya balya paralar dışında elle tutulur işleri yok. Dolarlar çantalarda, euro'lar çantalarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz. 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek. Bürolarda paralarla kule yapıyorlar. Açıkla deyince sağa sola saldırıyorlar. Bunlar değişim diye bir şey başlatmışlardı. Sonuç. Tam fiyasko oldu. Genel Başkan değişti ama CHP'nin darbeci kodlarında zerre dönüşüm olmadı.

"CHP'nin yeni Genel Başkanı darbesever çıktı"

CHP'nin yeni Genel Başkanı, darbesever çıktı. Televizyonda gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Neymiş, belli yaşın altındakiler milli iradeye kast ederse bu Türkiye için iyiymiş. Kafaya bak ya. Bunların eski genel başkanının 15 Temmuz'da tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gittiği akşamı hatırlıyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'e Ankara'da daire tuttular. Orada istirahat ediyor. Aklı başında, demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şeyler söylemez.

"Türkiye'de darbeler dönemi kapandı"

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız.

Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net artık tamamen kapanmıştır.

Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Başka bir yolu arayanlar karşılarında 85 milyonu bulur. Sandık dışında başka yola heves edenlerin sonu hüsran olacaktır.

Özgür Bey'in tüm Türkiye'ye özür borcu vardır.

Sağlıkta şehrimize toplamda 480 yataklı 10 hastane dahil 26 sağlık tesisi kazandırdık.