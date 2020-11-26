Reformları Cumhur İttifakı olarak yapacağız

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başta reformlar olmak üzere gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:

Salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları çözmek için ihtiyaç duyulan her tedbiri alıyoruz. Bilhassa istihdamı korumaya yönelik desteklere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede gerek hükümet gerek Meclis grubu olarak üzerimize düşenleri yapmanın gayreti içindeyiz. Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarihi açıkladı: En geç Nisan ayında

GEREKTİKÇE YENİ ADIMLAR ATILACAK

Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz bir parçası olan hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. Ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun adımlar da gerektikçe atılacak. Milletimiz neyi bekliyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa, ülkemizin hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa, AK Parti onu yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.

EN GENİŞ TABANLI SİYASİ DAYANIŞMA

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiştir. Gerisinde 200 yılı bulan bir arayışın olduğu bu tarihi reformu milletimizin umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile birlikte gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü: Sizi çok seviyoruz

BU İTTİFAKI PAZARLIKLAR ÜZERİNE KURMADIK

İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı, ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır.

83 MİLYON BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ

Geleceğin dünyasında nerede duracağımıza, 83 milyon hep beraber karar vereceğiz. Ya geçmişte uzunca bir süre yaşadığımız gibi siyasi ve ekonomik olarak kırılgan bir yapıya döneceğiz ya da son 18 yılda kurduğumuz sağlam altyapının üzerinde büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’nin şu kritik dönemde en büyük ihtiyacı, yerli, milli, ilkeli, vicdanlı, ahlaklı, üretken, analitik siyaset ve bu şekilde hareket eden siyasetçilerdir. Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak işte bu anlayışla 2023’e giden yolda yürümeyi sürdüreceğiz.

Beni rencide etti

Kürt sorununu çözdüklerini belirten Erdoğan, teröre bulaşmamış olması şartıyla hiç kimseyi dışlamadıklarını ve ötekileştirmediklerini söyledi. İsim vermeden Bülent Arınç’ın sözlerini eleştiren Erdoğan, “Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. Hadi CHP gibi onların içerideki tetikçilerini de anladık. Peki, yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar niye hala hapisteymiş... Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur” dedi.

Varlık barışı çağrısı

Vatandaşlara, 17 Kasım’da çıkan yasada yer alan “varlık barışı”ndan yararlanma çağrısında bulunan Erdoğan, “Varlık barışı ile amacımız, yurt dışında bulunan yerli ve yabancı varlıkları ülkemize çekmek, yurt içindeki kayıt dışı varlıkları da sisteme dahil etmektir. Bu uygulamadan yararlananların para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer tüm sermaye araçları yurt dışından ülkemize getirildiğinde veya yurt içinde sisteme kayıt ettirildiğinde her türlü vergiden ve takipten muaf olacaktır. İnşallah, 30 Haziran 2021’e kadar sürecek bu uygulamayla, çok daha büyük rakamları kayıt altına alarak, ekonomimize kazandıracağız. Yurt dışındaki ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum” dedi.

REKLAM

Yerli aşımız Nisan’da hazır

Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere uyulmasını isteyen Erdoğan, “Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. Bunun için milletimden sabır ve destek bekliyorum. ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o derece az ihtiyaç duyarız” diye konuştu. Yerli aşıyla ilgili de müjde veren Erdoğan, “Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz” dedi.

GÜNDEM Öğretmenler Kılıçdaroğlu’na dava açtı

Faşizmin en sefil örneklerinden biri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerle ilgili skandal sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, “CHP’nin başındaki zat ‘hala bu iktidarın peşinde giden öğretmen varsa ben ona öğretmem demem’ diyerek, faşizmin en sefil örneklerinden birini, hem de Öğretmenler Günü’nde tekrar sergilemiştir. Haddini bil. Bir taraftan ‘biz başöğretmenin kurduğu partiyiz’ diyeceksin, öbür taraftan kalkıp öğretmenlere saygısızlık yapacaksın. Sen öğretmenlerimize saygısızlık yapsan da hakaret etsen de öğretmenler başımızın tacıdır. Bu zatın sergilediği son faşist hezeyanı öğretmenlerimizin takdirine bırakıyoruz. Bizim için her öğretmen, hangi siyasi partiye oy verirse versin değerlidir, hürmete layıktır, şükrana layıktır. Hepsinin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tekrar tebrik ediyorum” dedi.

REKLAM

Ticaretimizi milli parayla yapalım