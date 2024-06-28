Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme mesajı: İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Hz. Ali Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





(İstanbul'da çöken binalar)





Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür birçok kaçak yapıların doğru dürüst yapılmadığı yerlerde dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlayalım.





Yıkılan binalarda sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan sonra ad yaşayacağımızı açık söyleyebilirim.





Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle zemin etütleri ile başlayıp TOKİ ile verilen imtihanı nasıl verdiysek ülke genelinde bu yapıları yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.









(Devlet Bahçeli ile ne konuşuldu?)





Biliyorsunuz Cumhur İttifakının önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun süredir çalışıyoruz. Görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik ettiriyoruz. bundan sonra da edecek. Herhangi bir suistimale izin vermeyiz. Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların görüşmesini yapıyoruz. Gerek MHP gerek AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz.





(Suriye ile normalleşme süreci)





Suriye ile ilişkileri geliştirmek için geçmişte nasıl birlikte hareket ettiysek aynı şekilde yine ederiz Suriye halkı bizim kardeş halk olarak yaşadığımız bir topluluktur. İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok. Suriye ile ilişkilerimizi nasıl canlı tuttuysak biliyorsunuz sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık yarın yine görüşebiliriz. Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir amacımız yok.















