Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkmenistana teşekkür Bu ali nişanı şerefle taşıyacağım
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür: Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için bir teşekkür açıklaması yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkmenistana teşekkür: Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım
Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen nişan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Törende, Berdimuhamedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı" takdim edildi.

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"BU ÂLİ NİŞANI ŞEREFLE TAŞIYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da kendisine takdim edilen Devlet Nişanı için bir teşekkür açıklaması yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı’nın tarafıma tevcihinden dolayı büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım. Başta Devlet Başkanı kadirli doğanım Sayın Berdimuhammedov’a ve tüm Türkmen doğanlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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