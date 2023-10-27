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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 'Türk bayrağı' çağrısı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak, "Vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum." dedi.

Hüseyin Berk
20:25 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 20:35 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetin 100. yılı için vatandaşlara çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetin 100. yılı için vatandaşlara çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ildeki ve yurt dışındaki vatandaşlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı için çağrıda bulundu.

"Yer gök bayrak olsun!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!"





#Recep Tayyip Erdoğan
#Türk Bayrağı
#Cumhuriyetimizin 100. Yılı
14 saat önce
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