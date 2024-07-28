Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YRP'li vekilin 'Mahmud Abbas' çıkışına tepki: Hak yolunda olan herkese parlamentomuzu açarız

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne konuşma yapması için çağrılmış, burada Gazze'de sivil katliamı yapmadıklarını iddia ettiği konuşmasında, kongre üyeleri tarafından tam 58 kez ayakta alkışlanmıştı.

Yaşananlar dünya kamuoyunda büyük tepki çekerken, Türkiye'de de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşması için çağrılar yapılmıştı.

Dün memleketi Rize'de yaptığı konuşmada, Abbas'ı konuşma yapması için Türkiye'ye çağırdıklarını anlatan Erdoğan, "Filistin Başbakanı'nı Türkiye'ye davet etmediğimizi kim söyledi? Abbas, gelmediği için özür dilemeli." diye konuşmuştu.

Erdoğan, bugün de konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.









"Hak yolunda olan herkese parlamentomuzu açarız"

AK Parti Rize İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşturulması için açıklama yapan Yeniden Refah Partili Doğan Bekin'e isim vermeden tepki gösterdi.

Abbas'a zaten bu konuda davette bulunulduğunu fakat olumlu cevap alınmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Hak yolda olan herkese açtık. Davete olumlu yanıt vermedi, artık süreci buna göre işletiriz" diye konuştu.

"Gözleri var göremiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail'e karşı adımlar attık, ticareti kestik.

Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı diyorlar. Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun.

Biz zaten Mahmud Abbas'ı davet ettik ama olumlu cevap vermedi. Bundan sonra biz de buna göre adım atacağız. Biz bu adımları atarken kendi içimizden vuruluyoruz.

Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Hak yolda olan herkese açtık. Partinden birkaç kişi parlementoya girdiyse bizim sayemizde. Bunu gözü var görmüyor."

"Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın"

Savunma sanayiinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Ama bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın.

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