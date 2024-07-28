Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YRP'li vekilin 'Mahmud Abbas' çıkışına tepki: Hak yolunda olan herkese parlamentomuzu açarız

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne konuşma yapması için çağrılmış, burada Gazze'de sivil katliamı yapmadıklarını iddia ettiği konuşmasında, kongre üyeleri tarafından tam 58 kez ayakta alkışlanmıştı.
Yaşananlar dünya kamuoyunda büyük tepki çekerken, Türkiye'de de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşması için çağrılar yapılmıştı.
Erdoğan, bugün de konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
"Hak yolunda olan herkese parlamentomuzu açarız"
AK Parti Rize İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşturulması için açıklama yapan Yeniden Refah Partili Doğan Bekin'e isim vermeden tepki gösterdi.
"Gözleri var göremiyorlar"
"İsrail'e karşı adımlar attık, ticareti kestik.
Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı diyorlar. Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun.
Biz zaten Mahmud Abbas'ı davet ettik ama olumlu cevap vermedi. Bundan sonra biz de buna göre adım atacağız. Biz bu adımları atarken kendi içimizden vuruluyoruz.
Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Hak yolda olan herkese açtık. Partinden birkaç kişi parlementoya girdiyse bizim sayemizde. Bunu gözü var görmüyor."
"Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın"
Savunma sanayiinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Ama bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın.
Doğal gaz şikayetlerine yanıt: Sıkıntıları gideceğiz
Belediyelerimiz olduğundan farklı çalışma ortaya koymaları lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğal gaz şikayetleri vardı. Bu doğal gaz şikayetleri de Bakanımız da yanımızdaydı. Onlar da notlarını aldılar. Oraları takip ediyorlar. En kısa zamanda doğal gaz sıkıntılarını gidereceğiz. Belediyelerimiz kendi üstlerine düşen görevleri yerine getirmek suretiyle Rize'de bulunmamız gereken yere bir an önce ulaşalım."