Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik arkadaşı: 'O üniversite mezunu olduğu için benim asteğmenimdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik arkadaşı anılarını anlattı.
Her seçim öncesi olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diploma kayıtlarını yayınlamasına rağmen yeni bir iftira ortaya çıktı. Bu kez de Erdoğan'ın askerliği usulsüz bir şekilde yedek subay olarak yaptığı ileri sürülüyordu. Trabzon'da yapılan sokak röportajında bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu belirterek bir anısını anlattı. "
Tayyip Erdoğan ile Hasdal'da 77. Piyade Alayı'nda aynı yerde askerlik yaptık. Benim komutanımdı''
dedi.
''Üniversite mezunuydu ki benim asteğmenimdi''
''Üniversite mezunuydu ki benim asteğmenimdi''
Anlattığı askerlik anısında Erdoğan'ın üniversite mezunu olduğu için rütbeli olduğunu anlatan vatandaş,
''Ben Kabataş Erkek Lisesi mezunu bir adamım. 75-76 mezunuyum. Eğer lise mezunun asteğmen olsa, ben asteğmenin kralı olurdum. Demek ki Tayyip Erdoğan Üniversite mezunuydu ki benim asteğmenimdi.''
Aralarındaki diyaloğu aktaran vatandaş
''Bir gün ona dedim ki, 'komutanım niye yemeğe geç geliyorsunuz. İstiyorum ki taze yemek vereyim size.' Ben subay gazinosu sorumlusuydum. Elini omuzuma vurdu. 'Sağ ol teşekkür ederim. Biz namazı kılıp öyle geliyoruz.' Arkadaşlara dedim ki 'bunlara taze yemek vereceksiniz, bayat ekmek vermeyin sakın' dedim. Ama adam onu bile kabul etmedi. Bak Tayyip Erdoğan onu bile kabul etmedi. Cenab-ı Allah benim günümden gün versin ona." dedi.
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1 saat önce