Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik arkadaşı: 'O üniversite mezunu olduğu için benim asteğmenimdi'

Her seçim öncesi olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diploma kayıtlarını yayınlamasına rağmen yeni bir iftira ortaya çıktı. Bu kez de Erdoğan'ın askerliği usulsüz bir şekilde yedek subay olarak yaptığı ileri sürülüyordu. Trabzon'da yapılan sokak röportajında bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu belirterek bir anısını anlattı. "

Tayyip Erdoğan ile Hasdal'da 77. Piyade Alayı'nda aynı yerde askerlik yaptık. Benim komutanımdı''