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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'vekalet ücreti' açıklaması: İftiraların hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "vekalet ücreti" ile ilgili açıklamalarının iftira ve yalandan ibaret olduğunu ifade ederek, hukuk önünde bu iftiraların hesabının sorulacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel açıklama yaptı.

Avukat Ahmet Özel, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde CHP yöneticileri, milletvekilleri ve yandaş basın üzerinden kamuoyu önünde sistematik bir şekilde şahsına yönelik yalan ve ithamlarda bulunularak birtakım haberler yapıldığını, bunlar üzerinden toplum algısının bir yöne doğru kanalize edilmek istendiğini kaydetti.

"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, gülünç bir matematik hesabıyla ciddiyetten uzak ve bütünüyle şahsını kamuoyu husumetine maruz bırakmak amacıyla ortaya attığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adına vekalet ücreti takdir edildiği, bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira avukatlık ücreti tahsil ettiği şeklindeki açıklamasının tümüyle iftira ve yalandan ibaret" olduğunu aktaran Özel, bu bakımdan mesnetsiz ve kamuoyunu aldatan isnatlara karşı toplumu bilgilendirme zorunluluğu hasıl olduğunu vurguladı.

Avukat Özel, CHP Milletvekili Başarır'ın, "Cumhurbaşkanımız adına açılmış ve bitmiş olan davalardan bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira tahsil etti." iddiasına cevaben şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vekaletnamesini aldığımız 2011 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanımız adına yüzlerce hakaret dosyasına katıldık. İlk günden bugüne kadar kazandığımız hakaret ve tazminat dosyalarından lehimize takdir edilen avukatlık ücretinin tahsili için 28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla açtığımız icra takibi sayısı toplam 592 dosyadır. Bu durum UYAP kayıtlarında sabittir. 592 icra dosyasından toplam 285'i tahsil edilmiş ve kapatılmıştır. Bu dosyalardan bugüne kadar yaptığımız avukatlık ücreti tahsilatımız olan rakam 1 milyon 108 bin TL'dir. İcra işlemi açık olan 307 dosyadan da herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız adına kazandığımız davalarda lehimize takdir edilen avukatlık ücretlerinin tahsili için icra ve haciz işlemi yapmamak prensibimizdir."

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"Usuli eksiklik fiziki evrakın dava dosyasına sunulmasıyla tamamlandı"

Avukat Ahmet Özel, CHP'li milletvekilinin diğer bir iddiasının da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vekalet sunmadığı bir dosyada adına vekalet ücretinin takdir edildiği" yönünde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bahse konu İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/452 sayılı dosyasında, karar celsesinde önce katılma talebimiz UYAP üzerinden gönderilmiştir. Sayın mahkeme, dosyanın karar duruşmasında cumhuriyet savcısının da talebi ile katılma talebimizi kabul etmiş ve daha sonra hükmünü açıklamıştır.

  • Bilahare dosyada vekaletname suretinin fiziken mevcut olmadığı tarafımızca tespit edilmiş ve bu usuli eksiklik fiziki evrakın dava dosyasına sunulmasıyla tamamlanmıştır. Karar duruşmasından önce dosyaya sunmuş olduğumuz katılma talebimiz mahkeme dosyasında sabit olup, vekaletsiz şekilde sırf vekalet ücreti almak için sahtecilik yaptığımız şeklinde kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmıştır."

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"Hukuk önünde iftiraların hesabı sorulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel, yasal yollara başvuracaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca kamuoyuna belirtmek isterim ki, CHP'li Başarır yalan siyasetine sadece şahsımı değil, yakın zamanda ordumuzun Katar'a satıldığı yalanını söyleyerek, kirli siyaset anlayışıyla ordumuzu hedef almaktan da kaçınmamış bir şahsiyettir.

  • Tamamen yalan olan, adalet sisteminin Cumhurbaşkanının avukatını zenginleştirme vesilesi olarak algılanmasına sebep olan müfterinin yalan ve kirli siyasetine yönelik hukuki ve cezai müracaatlarımızı yapacağımızı, hukuk önünde iftiralarının hesabının sorulacağını ifade ederiz."

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