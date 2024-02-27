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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Manisa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine ara vermeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Manisa'ya gidecek. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

09:34 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 25 Şubat'ta partisinin Adana'daki mitinginde vatandaşlarla buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 25 Şubat'ta partisinin Adana'daki mitinginde vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Manisa'yı ziyaret edecek. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenmesi beklenen mitingde seçmenle buluşacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem gündeme ilişkin, hem de yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.


Millete hizmet etmeye adanmış bir ömür: Recep Tayyip Erdoğan
Millete hizmet etmeye adanmış bir ömür: Recep Tayyip Erdoğan

Beyoğlu'nda başlayan siyasi hayatı, İstanbul Belediye Başkanlığı, hapis yılları ve siyasi yasaklılık süreçlerinden sonra "Millete hizmetle sevdalı" diyerek kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı ile Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerinde devam etti. 2003 yılından 2014 yılına kadar sürdürdüğü Başbakanlık görevi, 2014 yılından günümüze kadar sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevi ile, ömrünün büyük kısmını siyaset sahnesinde geçirdi. Ve bu yıllarda girdiği yerel seçim, referandum, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamını kazanarak milletin iradesini ortaya koydu. 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan kamu görevini, 70 yaşında Cumhurbaşkanlığı ile sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Seçim
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