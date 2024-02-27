Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Manisa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Manisa'yı ziyaret edecek. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenmesi beklenen mitingde seçmenle buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem gündeme ilişkin, hem de yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 70. doğum günü... Gençlik döneminden bugüne kadar siyasetin içinde aktif olarak bulunan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi en üst düzey görevlerde yer aldı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. doğum gününde doğumundan günümüze hiç bilmediğiniz fotoğrafları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. İstanbul'daki raylı sistem hattının 340 kilometreye ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den buraya kadar bütün binalar yıkık dökük. Surlar yıkık dökük. Bunları da işte biz yapacağız." dedi. Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme hattının 15 gün boyunca ücretsiz olacağının müjdesini de verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim siyasette tek bir ilkemiz vardır, o da millete hizmetkarlıktır. Mesele bugün hangi mevkide, makamda, koltukta olduğunuz değil geride hangi eserleri bıraktığınızdır.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçeceğini söyleyip vatandaştan oy isteyen belediye başkan adayları olduğunu söyleyip, onlara ''Bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana eyvallah etmeyiz'' dedi.
Beyoğlu'nda başlayan siyasi hayatı, İstanbul Belediye Başkanlığı, hapis yılları ve siyasi yasaklılık süreçlerinden sonra "Millete hizmetle sevdalı" diyerek kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı ile Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifelerinde devam etti. 2003 yılından 2014 yılına kadar sürdürdüğü Başbakanlık görevi, 2014 yılından günümüze kadar sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevi ile, ömrünün büyük kısmını siyaset sahnesinde geçirdi. Ve bu yıllarda girdiği yerel seçim, referandum, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamını kazanarak milletin iradesini ortaya koydu. 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan kamu görevini, 70 yaşında Cumhurbaşkanlığı ile sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında