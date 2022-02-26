Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama: Milletin adamı 68 yaşında

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kutlama mesajlarından bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu büyük davanın kutlu yükünü taşıyan güzel insan... Doğum gününüz kutlu olsun. Mevla nice yıllara sağlık ve afiyet içinde kavuşmayı nasip etsin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Ömrünü millete hizmete adayan, mazlumların duasını alan, mahzunların derdini sırtında taşıyan, yüreğinde Türkiye sevdasıyla bize yol gösteren bir lider… Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." paylaşımını yaptı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eklediği paylaşımını "Yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda 'MilleteAdananBirÖmür' Nice yıllara." notuyla yayınladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün millete adanmışlığı, çok çalışıp hiç yorulmamayı, her daim mazlumların yanında olmayı kendine dava edinmiş liderimizin, milletin adamının, sağlam iradenin doğum günü. Hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "İyikiDoğdunMilletinAdamı", "MilleteAdananÖmür" etiketleriyle paylaştığı mesajında, "Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bugün kararsız değiliz. Bugün güçsüz değiliz ve bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabb'im sizi başımızdan eksik etmesin." notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajların yer aldığı videoyu paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet yük değildir devlet yük alır, devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Ülkesine, milletine adanmış bir ömür... Huzurla hayırlarla mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var." mesajını paylaştı.

GÜNDEM Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yer aldığı fotoğrafını "Vatana, millete adanmış bir ömür." notuyla paylaştı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, "Milletinin duasını almış, mazlumlara sığınak olmuş, Türkiye'ye hizmet yolunda destansı bir mücadele vermiş Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Sizinle yürümek ne büyük onur." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Millete adanan bir ömür, milletin sevgisiyle güçlenen bir lider: Recep Tayyip Erdoğan." notuyla kutlama mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında #MilleteAdananÖmür var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var… Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara…"

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AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN ANLAMLI KLİP

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle bir video klip paylaştı. Sosyal medyada ilgi çeken video çok sayıda izleyici tarafından beğenilip paylaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez mesajında "Milletimizin derdiyle dertlenen, hüznüyle kederlenen, sevinciyle mutlu olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından ise "Hayal, gerçeğe atılmış bir tohumdur..." Recep Tayyip Erdoğan. Hayaller ile gerçeklerin kavuştuğu bir ülke olmamıza katkılarınız için minnettarız. İyi ki doğdunuz." notuyla video paylaşıldı.