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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak: 20 lider 45'e yakın bakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için dünya liderleri Ankara’ya geliyor. 20 lider ve 45’e yakın bakan Meclis’te olacak. Liderlerin bazıları yemin töreninin ilk günü Meclis’te yerini aldı. Bazı liderler ise Erdoğan’ın yemin edeceği 3 Haziran günü başkente gelecek.

15:46 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için dünya liderleri Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için dünya liderleri Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak yemin törenine uluslararası katılım yüksek olacak. Cumartesi günü yapılacak yemin töreni için 20 lider ve 45’e yakın bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacak. Törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak. Diplomasi trafiği yemin töreninden sonra da devam edecek.

Yabancı konuklardan bazıları erken geldi

Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden temsilciler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için Meclis'te yer alacak. Erdoğan'ın yemin törenine katılacak onlarca lider ve bakandan bazıları 3 Haziran'ı beklemeden Ankara'ya geldi, yemin törenini ilk günden itibaren Meclis'te takip etti.

Türk dünyası tam kadro olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak yemin törenine uluslararası katılım yüksek olacak. Türki Cumhuriyetler törende kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in yanı sıra diğer ülkelerden de lider düzeyinde katılım olacak. Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinden de katılım devlet başkanı düzeyinde gerçekleşecek. Bazı ülkeler ise dışişleri bakanları ile temsil edilecek. Katar Başbakanı El Sani’nin de TBMM’de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor. Rusya adına katılacak isim ise parlamentonun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin olacak.



#Yemin Töreni
#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
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