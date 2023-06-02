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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yarın Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Türkiye'ye gelecek

NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in 3-4 Haziran’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "3 Haziran Cumartesi günü Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak. Genel Sekreter ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak” denildi.

15:00 . 2/06/2023 Cuma
DHA
Stoltenberg yarın Türkiye'ye geliyor.

Stoltenberg yarın Türkiye'ye geliyor.


NATO’dan yapılan yazılı açıklamada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 3-4 Haziran’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 03-04 Haziran 2023 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecektir. 3 Haziran Cumartesi günü Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak. Genel Sekreter ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak” denildi.

İsveç'in NATO'ya katılım süreci de görüşülecek

Stoltenberg dün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ankara’yı ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini açıklamıştı. Stoltenberg, “Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim” demişti.





 



#Jens Stoltenberg
#NATO
#Recep Tayyip Erdoğan
25 dakika önce
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