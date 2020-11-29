Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ordumuza hakaret eden kendini bilmezliği kınıyorum

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Başarır'ın sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün, ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.