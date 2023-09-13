Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Külliye'de öğrencilerle buluştu: Yurt dışı burs artışı müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kabloyla elektrik sağlanması projesine değinen Yılmaz, "Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor. Kurduğumuz zaman sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya Avrupa'ya bu anlamda elektrik akımı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. KKTC'nin dünyada gayriinsani bir izolasyonla karşı karşıya olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Hiçbir şekilde izah edilebilir bir durum değil. Bunları aşacağız. KKTC, önümüzdeki dönemde giderek dünyada daha etkili bir hale gelecek" dedi.