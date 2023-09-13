Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Külliye'de öğrencilerle buluştu: Yurt dışı burs artışı müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma'' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,
"(Yurt dışı burs ücretlerindeki artışa istinaden) Yapılan bu artışla birlikte öğrencilerimiz, kırtasiye ödeneği dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 1780 Dolardan 2 bin 426 Dolara, İngiltere'de aylık 1200 Sterlinden 1646 Sterline, Almanya'da 1490 Eurodan aylık 1993 Euro'ya yükselmiş şekilde burslarını alacaktır"
dedi.
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24 dakika önce