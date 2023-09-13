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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Külliye'de öğrencilerle buluştu: Yurt dışı burs artışı müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma'' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "(Yurt dışı burs ücretlerindeki artışa istinaden) Yapılan bu artışla birlikte öğrencilerimiz, kırtasiye ödeneği dahil Amerika Birleşik Devletleri’nde aylık 1780 Dolardan 2 bin 426 Dolara, İngiltere’de aylık 1200 Sterlinden 1646 Sterline, Almanya’da 1490 Eurodan aylık 1993 Euro’ya yükselmiş şekilde burslarını alacaktır" dedi.

Afra Betül Özdemir
15:29 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma'' programında konuştu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,
"(Yurt dışı burs ücretlerindeki artışa istinaden) Yapılan bu artışla birlikte öğrencilerimiz, kırtasiye ödeneği dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 1780 Dolardan 2 bin 426 Dolara, İngiltere'de aylık 1200 Sterlinden 1646 Sterline, Almanya'da 1490 Eurodan aylık 1993 Euro'ya yükselmiş şekilde burslarını alacaktır"
dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'den Türkiye ve bütün dünyaya elektrik akımı sağlanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'den Türkiye ve bütün dünyaya elektrik akımı sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kabloyla elektrik sağlanması projesine değinen Yılmaz, "Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor. Kurduğumuz zaman sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya Avrupa'ya bu anlamda elektrik akımı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. KKTC'nin dünyada gayriinsani bir izolasyonla karşı karşıya olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Hiçbir şekilde izah edilebilir bir durum değil. Bunları aşacağız. KKTC, önümüzdeki dönemde giderek dünyada daha etkili bir hale gelecek" dedi.








#Cevdet Yılmaz
#MEB
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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