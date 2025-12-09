Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "ÜNİDES" paylaşımı

15:079/12/2025, Salı
AA
"Artan başvuru sayıları, genişleyen proje portföyü ve milyonlarca liralık destek, gençlerin fikirlerini hayata geçirmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES), Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrenci topluluklarını güçlendirdiği, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik üretimlerine destek sunduğu ifade edildi.

Başkanlığın, programa ilişkin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:


"Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrenci topluluklarını güçlendiren ÜNİDES, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik üretimlerine önemli bir destek sunuyor. Artan başvuru sayıları, genişleyen proje portföyü ve milyonlarca liralık destek, gençlerin fikirlerini hayata geçirmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor."


Paylaşımda, ÜNİDES'e yapılan başvurular ve desteklenen projelere ilişkin istatistiklerin olduğu grafiğe de yer verildi.

Buna göre, 2024-2025 döneminde 81 ilden 5 bin 278 başvuru alındı.


Bu projelerden 1132'si ulusal, 2 bin 268'i yerel olmak üzere 3 bin 400 proje desteklenirken, 226 milyon 600 bin lira bütçe tahsis edildi. Desteklenen toplulukların üye sayısı ise 1 milyon 155 bin 304 oldu.

ÜNİDES ile 2025-2026 döneminde yerel projelere 75 bin, ulusal projelere ise 125 bin liraya kadar destek sağlanacak. Programın 5. döneminde 295'i ulusal, 749'u yerel olmak üzere 1044 projeye 111 milyon 660 bin lira bütçe tahsis edildi. ÜNİDES'in 6. dönem başvuruları ise 2 Aralık 2025-11 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.



