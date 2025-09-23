Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında ne oldu? İletişim Başkanlığı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konferansındaki hitabı sırasında, bir anda sesi kapandı. İletişim Başkanlığı, devlet başkanlarına 5 dakikalık süre öngörüldüğünü ve mikrofonun 'otomatik olarak' kapatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde İsrail’in yaptığı soykırımı anlatırken yayından sesi kesildi.
Yaşananlar 'olası bir sabotaj' ihtimali iddialarını gündeme getirirken; İletişim Başkanlığı, bu iddiaları yalanladı.
"Otomatik olarak kapandı"
Yapılan açıklamada, devlet başkanlarına 5 dakikalık süre öngörüldüğünü ve mikrofonun 'otomatik olarak' kapatıldığını açıklandı.
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür.
Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu’nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir."