Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında ne oldu? İletişim Başkanlığı açıkladı

00:0723/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konferansındaki hitabı sırasında, bir anda sesi kapandı. İletişim Başkanlığı, devlet başkanlarına 5 dakikalık süre öngörüldüğünü ve mikrofonun 'otomatik olarak' kapatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde İsrail’in yaptığı soykırımı anlatırken yayından sesi kesildi.

Yaşananlar 'olası bir sabotaj' ihtimali iddialarını gündeme getirirken; İletişim Başkanlığı, bu iddiaları yalanladı.

"Otomatik olarak kapandı"

Yapılan açıklamada, devlet başkanlarına 5 dakikalık süre öngörüldüğünü ve mikrofonun 'otomatik olarak' kapatıldığını açıklandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır.

Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu’nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir."




