Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda enflasyonla mücadele, memurların maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak. Öte yandan AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...