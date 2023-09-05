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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

15:25 . 5/09/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Kabine'de gündem ne olacak?

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.

Orta Vadeli Program gündemde

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Ankara
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