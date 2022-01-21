Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sedef Kabaş'a sert tepki: Zavallı müptezel

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." demişti.

Sosyal medyada skandal açıklamalara karşı tepkiler çığ gibi büyürken, konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

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"ZAVALLI VE MÜPTEZEL HALİNİ ORTAYA KOYDU"

Kalın, hakaret dolu sözlerin Kabaş'ın zavallı ve müptezel halini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." dedi.

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Kalın'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur.

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Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."