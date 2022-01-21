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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sedef Kabaş'a sert tepki: Zavallı müptezel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Kalın, hakaret dolu sözlerin Kabaş'ın zavallı ve müptezel halini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Sedef Kabaşa sert tepki: Zavallı müptezel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." demişti.

Sosyal medyada skandal açıklamalara karşı tepkiler çığ gibi büyürken, konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma
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Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma

"ZAVALLI VE MÜPTEZEL HALİNİ ORTAYA KOYDU"

Kalın, hakaret dolu sözlerin Kabaş'ın zavallı ve müptezel halini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." dedi.

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a: Ahlaksızlık ve pespayelik
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Kalın'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur.

Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


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