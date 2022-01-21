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POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a: Ahlaksızlık ve pespayelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Gazeteci Sedef Kabaş'a sert şekilde tepki gösterdi. Kabaş'ın söylemlerinin muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayelik olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelikten Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Sedef Kabaşa: Ahlaksızlık ve pespayelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

"AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİK"

Skandal açıklamalar sonrası AK Parti'den çok sert bir tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın söylemlerinin muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayelik olduğunu vurgulayarak, "Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

"BU AHLAKSIZLIĞI MAHKUM EDİYORUZ"

Çelik'in #HaddiniBilSedefKabaş hashtag'ine yer verdiği açıklamaları şöyle:

  • "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir.
  • Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,
  • Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir.
  • Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."

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Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
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Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


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