Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a: Ahlaksızlık ve pespayelik

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

"AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİK"

Skandal açıklamalar sonrası AK Parti'den çok sert bir tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın söylemlerinin muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayelik olduğunu vurgulayarak, "Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

"BU AHLAKSIZLIĞI MAHKUM EDİYORUZ"

Çelik'in #HaddiniBilSedefKabaş hashtag'ine yer verdiği açıklamaları şöyle:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir.

Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,

Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir.

Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."

GÜNDEM Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma