Cumhuriyet çocukları Balıkesir DGM’de Dijital Gençlik Kampı’na katıldı

Son teknoloji ekipmanları, eğitici atölye çalışmaları ve yetiştirdiği esporcuları ile Türkiye ve dünyaya örnek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 2 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 10 bin metrekarelik alanda, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Dijital Gençlik Merkezi’nde gençleri dijital çağa hazırlıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel, 21-27 Ağustos günleri arasında çevrimiçi olarak hayata geçirilen Türkiye’nin dört bir yanından 18-25 yaş arasında binlerce gencin katılım sağladığı Dijital Genç Bilgi Yarışması sonucunda dereceye giren 100 genç, 21-24 Eylül günleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan DGM’de gerçekleştirilen 4 günlük Dijital Gençlik Kampı’na katıldı. “Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, Bulut Bilişim, Blok Zincir, Yazılım ve Akıllı Şehirler” konu başlıklarından oluşan Dijital Genç Bilgi Yarışmasında toplam 30 soruya en kısa sürede ve en çok doğru cevabı veren 100 genç, Balıkesir’de; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı Halil İbrahim Demir ile bir araya geldi.





GENÇLER BALIKESİR DGM’E HAYRAN KALDI

Gençlerin dijital dünyayı keşfetmesi ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek amacıyla organize edilen Dijital Gençlik Kampı’nda; güncel ve önemli konularda kendilerini sınayabilecekleri birçok atölye ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. DGM’in imkanlarının çok iyi olduğunu ve güzel bir şekilde hizmet verdiğini söyleyen katılımcılar, burada gerçekleştirilen eğitimlerin kendilerine vizyon kattığını dile getirdi. Alanında uzman kişiler tarafından yönetilen atölyeleri tek kelimeyle mükemmel olarak nitelendiren gençler, Balıkesir DGM’e hayran kaldı.





“TÜRKİYE YÜZYILI DİJİTALİN YÜZYILI OLACAK”

Artık yenilikçi teknolojileri yakından takip eden, öğrenen ve aynı zamanda onları geliştiren bir TEKNOFEST kuşağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç “TEKNOFEST kuşağı inşallah, Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapacak. Bizler, sizlere yol açacağız ve sizler bu yüzyılı gerçekleştireceksiniz. Hepimizin söylediği gibi Türkiye Yüzyılı aynı zamanda dijitalin yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ortaya koymuş olduğu Türkiye vizyonu ve TEKNOFEST kuşağıyla, sizlerle beraber Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin Yüzyılı yapacağız.” diye konuştu.





“İŞİNİZİ İYİ YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİN”