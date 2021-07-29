Cumhuriyet Gazetesi'nin tepe ismi Aykut Küçükkaya: Sendikalıları çıkarmamı istediler

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine ‘sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması’ yönünde istekte bulunduğunu belirterek, "Gelinen noktada ‘ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın’ çizgisine geldi" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın yalan haberi ortaya çıktı

"Cumhuriyet'in savunduğu ilkelere yakışmıyor"

Küçükkaya, “Cumhuriyet Gazetesi’nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazı işleri ekibimden, Cumhuriyet’e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet’le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum“ diyerek istifa ettiğini belirtti.

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