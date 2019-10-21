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HAKKÂRİ

Dağa teşvik örgüt üyeliği

PKK’nın şartlarını överek, çocuk yaştaki bir kişiyi terör örgütünün dağ kadrosuna katılması için ikna edip, birlikte örgüt kamplarına giderken Hakkari Derecik yolunda yakalanan şahıs hakkında dava açıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi, eylemi “silahlı terör örgütüne yardım etmek suçuna teşebbüs” kabul ederek sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Savcının itiraz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Yerel mahkemenin verdiği “silahlı terör örgütüne yardım etmek suçuna teşebbüs” kararı bozuldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu sanığın eylemini “örgüte eleman temin etmek” olarak nitelendirirken, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan da hüküm kurulmasını kararlaştırdı.

Kararda “Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği kabul edilmelidir” denildi. Dosya yeniden önüne gelen yerel mahkeme, bu defa “örgüt üyesi olmak” suçundan hüküm kuracak.

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