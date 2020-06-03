Dağdan kaçışlar sürüyor: 703 terörist ikna edildi

Türkiye, dünyayı etkisi altına alınan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken terör örgütlerine karşı topyekun mücadelesini de sürdürdü. Başarılı perasyonlarıyla terör örgütlerinin kabusu olan güvenlik güçleri, başlarına ödül konan örgüt mensupları ile elebaşlarını tek tek etkisiz hale getiriyor.

AİLE DESTEĞİ ÇÖZÜYOR

Operasyonların yanı sıra güvenlik güçleri, örgüt saflarında yer alanların ailelerine de ulaştı. Bu kapsamda 5 binin üzerinde aileyle görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Böylece ikna süreci başlamış oldu. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları eklenince eylem kapasitesi önemli ölçüde azalan terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundaki çözülme de hızlandı. 2016 yılından bu yana ikna çalışmasıyla etkili sonuçlar alındı.

4 KİŞİ DAHA KAÇTI

Son olarak 4 örgüt mensubu ikna çalışmaları sonucunda dün Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde, 2015’te zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016’da yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A. güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Yine teslim olanlardan N.A.’nın 2014’te, Ş.Y.’nin ise 2015’te örgüte katıldığı bildirildi.

BEŞ AYDA 81 KAÇIŞ

Böylece sadece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81’e yükseldi. Öte yandan, 2016’dan bu yana teslim olanları sayısı ise 703 oldu. İkna yoluyla teslim olanların yıllara göre dağılımına bakıldığında önemli bir artışın olduğu dikkat çekti. Buna göre, ikna yoluyla 2016’da 79 terör örgütü mensubu teslim olurken, 2017’de bu sayı 105’e çıktı. Yine 2018’de 165, 2019’da ise 273 kişi örgüt saflarından koparak teslim oldu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarının yanı sıra dağdan kaçışlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK’ya katılım ise son 30 yılın en düşük seviyelerine indi.

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EVLAT NÖBETİ ETKİLİ OLDU

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti başlatmıştı. Koronavirüs salgınına rağmen 274 gündür oturma eylemine devam eden ailelerin kararlı duruşu da örgüt içindeki çözülmenin artmasında etkili oldu. Öte yandan, evlat nöbetinde bulunup da ikna yöntemiyle çocuklarına kavuşan aile sayısının 13 olduğu belirtildi.



