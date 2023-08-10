Dar gelirlilerde doğal gaz sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Denizli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” başladı. Dünyada hızla yayılan ve ciddi önlemler alınmadığı takdirde, küresel bir felâkete dönüşmesi muhtemel hava kirliliğinin önlenebilmesi için yürütülen projeyle Denizli’de ısınma kaynaklı hava kirliliğine neden olan kömür kullanımının azaltılması hedefleniyor. Denizli’nin hava kalitesinin daha da iyileştirmesi hedefiyle hayata geçirilen Denizli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’yle ilk etapta 300 dar gelirli aile doğal gaza kavuşacağı belirtildi.





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Denizli merkez ilçelerini kapsayan projeyle, hava kirliğinin daha yoğun olduğu mahalleler, dar gelirli aileler, binaların doğalgaz sistemine uyumluluğu gibi kriterler çok yoğun bir şekilde yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi. Proje ilk olarak Alparslan Mahallesi’nde başlatılırken, hak sahiplerinin konutlarına kalorifer tesisatı, petekler, kombi ve diğer doğal gaz sistemleri ücretsiz olarak döşeniyor.





NEFES ALINAMIYORDU

Bilgilendirme toplantısında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan projenin müjdesini geçen mayıs ayında duyurduklarını hatırlatarak verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dar gelirli ailelerin konutlarına kalorifer tesisatından kombiye tüm doğal gaz sisteminin döşenmeye başladığını kaydeden Başkan Zolan, bir zamanlar Denizli’de hava kirliliğinden dolayı nefes almakta dahi zorlanıldığını, özellikle kış mevsimlerinde göz gözü görmediğini vurguladı.

Denizli’nin en önemli sorunlarından birinin hava kirliliği olduğunu, şehre doğalgaz gelmesi ve diğer çalışmalarla bu sorunun tarihe gömülmeye başlandığını anlatan Başkan Zolan, “Projemizle kentimizin hava kalitesini daha da artırıp aynı zamanda imkanı olmayan ailelerimizi de doğal gaza kavuşturacağız. Bu bir başlangıç. Projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kulandı.

Yaşanan aşırı yağış ve sıcaklıklara değinerek iklim değişikliğinin olumsuzluklarından bahseden Başkan Zolan, hava kirliliğinin de iklim değişikliğine neden olduğunu vurgulayarak projenin önemine dikkati çekti.



