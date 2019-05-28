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İSTANBUL

Darbeciler bu ülkenin hainleridir

Bugüne kadar her darbe dış müdahaleydi. Bundan sonra her darbe teşebbüsü işgal girişimi olarak görülecektir. 15 Temmuz’daki tehlike devam ediyor. 15 Temmuz’da FETÖ’yü tetikçi olarak kullandılar. Ama ellerinde sadece FETÖ yok, biliyoruz. Bundan sonra kimleri nasıl kullanacaklarını az çok görüyoruz. Ama artık bu ülkede darbe olmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Karagül
İbrahim Karagül

KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK ÇOK GENİŞ

Dışarıdaki ve içerideki ittifak çok geniş. Bir müdahale için şartların uygun olduğunu düşünüyorlar. Onlar bu ülkenin hainleri olacak, tarihin yanlış sayfalarında yer alacak. Her darbe girişimine karşı bir İstiklal mücadelesi verilecek. Çanakkale’de verildiği gibi destansı bir mücadele verilecek.

TÜRKİYE’Yİ ARTIK DURDURAMAZSINIZ

Yüz yıl önce verdiğimiz mücadele bir kez daha verilecek. Büyük bir fırtına bu. Ama bu millet bin yıldır bu coğrafyada bundan çok daha büyük fırtınaları susturmayı bilmiştir. Yine bilecek, göreceksiniz. Tarih döndü, ne yapsanız bunu engelleyemezsiniz. “Türkiye’yi durdurmak” artık mümkün olmayacaktır.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün,

*Türkiye’de her darbe bir dış müdahaleydi..

*Bundan sonra, her darbe teşebbüsü işgal girişimidir.

*Kapımızın önünde cepheler kuruyorlar, çevreleniyoruz

*İşte tam bu sırada içeride hareketlilik başlıyor, dikkat!

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