Dayakçı HDP’li vekile fezleke

Ankara'nın Dikmen ilçesinde oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, 15 Temmuz’da 2 çocuğunun annesi lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Işık, iddiaya göre tartışma sırasında eşine yumruk atıp, şiddet uyguladı. Işık, ağrıları artması üzerine eşini, özel hastaneye götürdü.

GÜNDEM Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadını dinledi

6 AY UZAKLAŞTIRMA

Ebru Işık, hastanedeki tedavisinin ardından Mensur Işık’tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı. Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.

GÜNDEM Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı

8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘eşi kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Mensur Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.