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​Dayakçı HDP’li vekil Mensur Işık'a fezleke

Dayakçı HDP’li vekile fezleke

Ankara’da öğretmen eşi Ebru Işık’a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mensur Işık
Mensur Işık

Ankara'nın Dikmen ilçesinde oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, 15 Temmuz’da 2 çocuğunun annesi lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Işık, iddiaya göre tartışma sırasında eşine yumruk atıp, şiddet uyguladı. Işık, ağrıları artması üzerine eşini, özel hastaneye götürdü.

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6 AY UZAKLAŞTIRMA

Ebru Işık, hastanedeki tedavisinin ardından Mensur Işık’tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı. Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.

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8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘eşi kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Mensur Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

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