Dayısını öldürüp gömdü: Polise teslim olup suçunu itiraf etti

14:2125/08/2025, Pazartesi
DHA
Av tüfeği ile öldürüp, cesedi metruk bir eve gömdü.
Çankırı'da bir süredir haber alınamayan Murat Aygen'in (41) yeğeni E.Y. (28) tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan E.Y., Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti. E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti.


E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Çankırı
#cinayet
#Ankara
