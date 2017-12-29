Dedektif gibi çalışıyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün en büyük delili olarak kabul edilen gizli haberleşme uygulaması ByLock ile ilgili polis ekiplerinin çalışmalarının detayları ortaya çıktı. Türkiye genelince Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlükleri tarafından incelenen ByLock yazışmaları için özel ekipler kurulduğu öğrenildi. 24 saat dönüşümlü olarak çözümleme yapan ekipler, konuşmaları tek tek okuyor. Mahkemelere direkt yazışmalar kanıt olarak sunulurken, kendini gizlemeye çalışan FETÖ’cüler örgütsel konuşmalar ile deşifre oluyor.

EŞİNİN KİMLİK NUMARASI YAKALATTI

İstanbul’da yapılan ByLock çözümlemelerinde 2 şüpheli, kod adları ile yaptığı konuşmalarda bakın kendini nasıl ele veriyor. Şüpheli 1: “-İşten geç çıkacağım, eşimin ilaçlarını sen alır mısın?, Şüpheli 2: “Tabi ki alırım, kimlik numarası lazım”. Şüpheli 1: ... (eşinin kimlik numarasını yazıyor) Devam eden yazışmalarda ise şüpheli 2, ilaçları iş yerine yakın olan bir eczaneden aldığını, ismi ile birlikte yazıyor. Bu konuşmaları detaylı inceleyen polis ekipleri, kimlik numarası açık yazılan kadını tespit ediyor, daha sonra kocasına ulaşıyor ve ilaçları alan diğer ByLock kullanıcısı ortaya çıkıyor. Şüphelilerin örgütün eğitim yapılanmasından olduğu anlaşılırken, hatlar başkalarının üzerine çıkıyor.

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GRUPLARIN ÇÖZÜMÜ KOLAY

FETÖ’cülerin çözülmesini sağlayan bir diğer önemli ayrıntı ise ByLock’ta kurulan gruplar. Bu gruplardan tespit edilen şüphelilerin emniyet sorgularında diğer isimlere dair detaylar alınıyor. İtirafçı olan şüpheli varsa, tüm isimler ortaya çıkıyor. Eğer itirafçı olmuyorsa, telefon sinyalleri ve sık sık irtibat kurduğu isimler üzerinden çalışma yapılıyor. Ayrıca internete giriş yaptığı modemin kullanımı sinyalleri de deşifre noktasında kolaylık sağlıyor. Polisin işini zorlaştıran ise en az 20 farklı AVM’den ByLock’a giriş yapan FETÖ’cüler.

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